Destinos internacionales 2020 con origen en el aeropuerto de Angoncillo-Logroño

Según detalla la Agencia EFE, Cracovia, Pisa-Florencia, los fiordos noruegos, Croacia y las ciudades imperiales de Praga, Viena y Budapest son los cinco vuelos chárter internacionales programados en 2020 desde el aeropuerto de Logroño-Agoncillo. Una información facilitadada por la Asociación de Viajes de La Rioja.

Esta asociación, en una nota, ha aclarado que esos vuelos chárter son programados por diferentes mayoristas y no por una agencia de viajes minorista en particular y, a día de hoy, la mayoría de ellos están en fase de preparación. Estos vuelos solo se comercializan como un paquete turístico (vuelo, hotel y visitas) y no se pueden adquirir únicamente como vuelo ni son de venta exclusiva en una sola agencia de viajes, sino que se podrán reservar en cualquiera que esté autorizada.

Además, la Asociación de Viajes de La Rioja ha precisado que durante estos días se han empezado a comercializar en todas las agencias de viajes de La Rioja algunos de los programas que las diferentes mayoristas organizadoras han lanzado. Entre esos viajes programados desde el aeropuerto riojano de Logroño - Agoncillo, figuran los de Cracovia, del 9 al 13 de abril; y Pisa-Florencia, del 8 al 13 de abril, ambos durante el periodo de Semana Santa; y los fiordos noruegos, del 8 al 15 de junio, fechas en las que se celebran el Día de La Rioja y las Fiestas de San Bernabé. A estos vuelos se suman los de Croacia, del 6 al 13 de julio; y el de las ciudades imperiales -Praga, Viena y Budapest. del 20 al 27 de septiembre, coincidiendo con las Fiestas de San Mateo.

Éste sería el plantamiento de vuelos internacionacionales programados para 2020.