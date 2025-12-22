La UDL se llevó el derbi de la capital

El deporte riojano despide el año 2025 con un balance de resultados desigual. La noticia más destacada ha sido la contundente victoria de la Unión Deportiva Logroñés sobre la Sociedad Deportiva Logroñés en el derbi de la capital, mientras que la mayoría de los equipos de otras disciplinas han cerrado el año con derrotas.

Goleada blanquirroja en el derbi

La Unión Deportiva Logroñés se ha impuesto por un claro 0-4 a la Sociedad Deportiva Logroñés en el derbi de segunda RFEF disputado en Las Gaunas. Este resultado coloca al equipo blanquirrojo en la tercera posición de la tabla, a cuatro puntos del líder, mientras que la S.D. Logroñés queda en novena posición. El técnico de la U.D. Logroñés, Unai Mendia, valoró positivamente el encuentro: "Ha sido un partido bastante completo, redondo por nuestra parte".

Hemos sido nosotros mismos y hemos hecho nuestro juego" Unai Mendia Entrenador UD Logroñés

Mendia destacó el apoyo de la afición, sintiéndose "como locales", y señaló la clave del éxito: "Creo que la clave ha sido que nosotros hemos sido nosotros mismos y que hemos hecho nuestro juego, lo que venimos trabajando desde pretemporada". Por su parte, el técnico de la S.D. Logroñés, Adrián Cantabrana, reconoció la superioridad del rival: "Ellos han sido mejores. Tenemos que ser críticos y autocríticos con el partido que hemos hecho".

En la misma categoría, el Náxara plantó cara al líder, el Real Unión, pero acabó perdiendo por 1-3, y el Alfaro sufrió una dura derrota en casa por 0-4 frente al Ebro. En la clasificación la UDL es tercero a 4 puntos del líder, la SDL es noveno, mientras que Náxara y Alfaro cierran el año en descenso directo. En División de Honor Juvenil, la U.D. Logroñés se impuso 3-1 al Antiguoko, lo que sitúa al equipo a una sola victoria de clasificarse por primera vez en la historia del futbol riojano para la Copa del Rey.

En tercera división, los resultados de la decimocuarta jornada fueron los siguientes:

Villegas 0 – 2 Arnedo

Yagüe 0 – 1 Comillas

UD Logroñés Promesas 3 – 1 Berceo

Anguiano 1 – 2 Varea

Agoncillo 3 – 2 San Marcial

Calahorra 1 – 1 Vianés

Pradejón 1 – 1 Peña Balsamaiso

Oyonesa 2 – 0Autol

Haro Deportivo 3 – 4 La Calzada

Cara y cruz en el resto de disciplinas

En balonmano, el Dicorpebal Logroño ha cerrado el año con una derrota frente al líder, el Barça, por 43-30. A pesar de ello, el equipo riojano finaliza la primera vuelta como segundo clasificado en la Liga Asobal. El técnico, Miguel Ángel Velasco, admitió el cansancio de los jugadores clave pero se mostró "contento de la primera vuelta que hemos hecho". En la Liga Guerreras Iberdrola, el Grafometal La Rioja también cayó derrotado ante el Conservas Orbe Rubensa Porriño por 23-18 y cierra el año en la séptima posición.

Tampoco ha habido suerte en voleibol, donde el Ocisa Haro Rioja Vóley fue derrotado por el Melilla Sport Capital por 2-3, finalizando el año como quintas. En baloncesto, el Bosonit Unibasket sufrió otra derrota ajustada (69-73), mientras que en Segunda FEB el Reina Yogur Clavijo continúa su buena racha con una victoria a domicilio (76-84) al Valle de Egues. en Sevilla el Caja 87 se imponía al Logrobasket Logi 7 por 92 a 70

Una única victoria en los frontones

En pelota, la única victoria riojana llegó de la mano de Peña II y Rubén Salaverri, que vencieron 22-21 a Zabaleta y Gaskue, en la seria B. El pelotari de Fuenmayor celebró el triunfo con gran emoción tras un partido que definió como "tremendamente duro". En sus propias palabras, "el otro día se nos escapó un partido que estábamos jugando fenomenal. Esa espinilla estaba ahí".

Me ha salido el alma celebrar así la victoria" Rubén Salaverri Pelotari

Al explicar su eufórica celebración, Rubén Salaverri comentó en los micrófonos de ETB que se debió a la tensión del momento: "Con 19-15 nos hemos sabido agarrar al partido. La verdad que me ha salido el alma". La jornada se completó con las derrotas de Javier Zabala y Martija (16-22) y de Darío, sustituido por Egiguren y Carmelo Loza, que cayeron por 19-22. La pelota no para por Navidad y el próximo sábado 27 de diciembre se celebrará un festival en el frontón Javier Adarraga que dará comienzo a las 17:15, en el participarán los 4 riojanos que están disputando el Campeonato de Parejas.