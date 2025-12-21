Rioja Deporte redobla su apuesta: Más becas para deportistas, impulso a la pelota y grandes eventos

El Patronato de la Fundación Rioja Deporte se ha reunido este lunes, bajo la presidencia del consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, para definir las líneas estratégicas de actuación para 2026. La entidad ha confirmado que contará con un presupuesto similar al de 2025, superando el millón de euros, con el objetivo de reforzar la integración social, el deporte autóctono y la promoción de La Rioja como sede de grandes eventos deportivos.

Más apoyo para el talento riojano

Una de las decisiones más destacadas de la reunión ha sido la aprobación del nuevo listado de deportistas becados, que contempla un importante incremento del 40% en las cuantías para 2026. Además, se recuperan las ayudas a técnicos deportivos, impulsadas por el Gobierno de La Rioja. Durante 2025, la fundación ha becado a 106 deportistas, de los cuales 45 han recibido ayudas directas y 61 han accedido a servicios de apoyo como fisioterapia o reconocimientos médicos.

En el ámbito formativo, la Escuela Riojana del Deporte ha trabajado con 30 centros educativos y los cursos online y presenciales han alcanzado los 454 alumnos, casi el doble que el año anterior. También se ha reforzado el Plan Riojano de Asistencia Médica en el Deporte y se ha impartido el Curso de Primeros Auxilios para entrenadores, que será obligatorio en 2027 y se ha extendido por primera vez a las cabeceras de comarca.

Impulso al deporte autóctono y la inclusión

La fundación ha reafirmado su compromiso con el fomento del único deporte autóctono de La Rioja, la pelota, en colaboración con la Federación Riojana de Pelota. A través de esta alianza, se ha contribuido a la celebración de festivales, torneos y partidos profesionales y de base para enraizar su práctica en la sociedad y consolidar su presencia en el ámbito competitivo.

En 2026, la entidad continuará con sus programas de integración social a través de disciplinas como natación, kickboxing, kárate y tenis en silla de ruedas. Estas actividades, desarrolladas junto a diversas asociaciones, buscan fomentar la inclusión de personas con discapacidad y la cohesión social, objetivos que la fundación considera prioritarios.

La Rioja, un referente para eventos deportivos

Situar a La Rioja como destino de referencia en el ámbito deportivo es otro de los grandes retos de la entidad. Durante 2025, la fundación apoyó hasta 30 eventos deportivos, veinte más que en 2024. Entre ellos destacan la Rioja Bike Race, el Maratón Ciudad de Logroño, la Vuelta Ciclista a La Rioja Sub23 y los campeonatos nacionales de Kárate y Para-Kárate. Estas acciones contribuyeron a que el Palacio de los Deportes recibiera a 66.800 espectadores, superando la cifra del año anterior.

Para 2026, la agenda ya incluye eventos de gran calibre como la XIV BTT Rioja Bike Race, el Campeonato de España de Natación Máster, el Campeonato del Mundo de Frisbee Sub20 y el Campeonato Internacional de Tenis W35, entre otros. A estos se suman las ligas regulares profesionales que se disputan en el Palacio de los Deportes y el CTD Adarraga.