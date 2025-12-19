Esther López, 'Entrenadora del Año': En el mejor momento del OCISA Haro Rioja Voley

El voleibol riojano está de celebración. La Real Federación Española de Voleibol ha nombrado a Esther López, entrenadora del OCISA Haro Rioja Voley, como la Entrenadora del Año 2025. Este reconocimiento llega en un momento dulce para el club, que viene de competir en Europa, se ha clasificado para la Copa de la Reina y mantiene una racha positiva en la Liga Iberdrola. La propia López ha manifestado su alegría por un galardón que "valora el trabajo que hacemos en el banquillo".

Un premio al trabajo y la constancia

La entrenadora ha recibido la noticia con satisfacción, considerando que es un premio a su carrera. "Posiblemente la trayectoria que llevo, que tampoco es demasiado larga, pues se vea", ha reflexionado. Pese a la alegría, Esther López mantiene los pies en el suelo y ha asegurado que su foco está en el futuro: "Hay que seguir trabajando, hay que seguir creciendo como entrenadora y hay que seguir aportando hasta donde me dejen aportar". El premio se entregará el próximo 27 de diciembre en Guadalajara.

La Gala tendrá un carácter especialmente simbólico al coincidir con el 65º aniversario de la RFEVB, consolidándose como el gran punto de encuentro anual de la familia del voleibol español. Además de Esther López serán también galardonados Alexis González (Buenos Aires, 1981), actual técnico del ConectaBalear CV Manacor, inicia su etapa en los banquillos tras una destacada carrera como líbero de proyección internacional.

Junto a los galardones técnicos, la Gala Anual 2025 acogerá la entrega del Premio RFEVB a los Valores en el Deporte a Susana Mª Rodríguez Játiva (Albacete, 1974), una de las árbitras más prestigiosas del voleibol internacional. Con una trayectoria marcada por finales mundialistas, europeas y olímpicas -incluida la histórica final femenina de Río 2016-, su carrera representa un ejemplo de excelencia, compromiso y proyección global.

La experiencia europea como impulso

El Ocisa Haro no tuvo un inicio de temporada sencillo, pero su paso por la competición europea supuso un punto de inflexión. "El equipo cogió confianza y empezamos con una dinámica positiva", ha explicado López. Aunque la eliminación ante un potente equipo portugués fue un golpe, la entrenadora admite que "nos queda esa espinita de no haber podido dar ese paso". Sin embargo, el balance es positivo: "Gracias a esa competición, el equipo ha dado un paso firme en la Liga Iberdrola", ha sentenciado.

Liga y Copa, próximos retos

La Liga Iberdrola se presenta muy reñida. Una victoria este sábado contra Melilla podría aupar al OCISA Haro Rioja Voley al tercer puesto, pero una derrota las podría hacer caer hasta el sexto. En el horizonte también está la Copa de la Reina, que se celebrará en enero en Tenerife y donde se enfrentarán al Cajasol. "Es el torneo del KO", ha advertido la técnica, quien insiste en centrarse en el presente. "Es muy bonito todo lo que vivimos, pero hay que trabajar el día a día para intentar ser ambiciosas y seguir creciendo como equipo", ha concluido.

La Copa de la Reina, se disputará en Tenerife del 22 al 25 de enero. Las riojanas han quedado encuadradas en uno de los lados del cuadro junto al Avarca Menorca (primero de liga y vigente campeón de Copa) y se van a medir a Cajasol (séptimo) y Arenal Emeve (sexto) respectivamente.