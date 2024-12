Un vietnamita va a Ibiza y se queda de piedra con lo que ve en la calle: "Son muy inteligentes"

En los últimos días, un video protagonizado por Patrick, un vietnamita que se encuentra en Ibiza, se ha vuelto viral en las redes sociales de España, especialmente por la asombrosa reacción que tiene al descubrir un sistema tan aparentemente sencillo como sorprendente. Lo que parece una pequeña observación se ha convertido en una fascinante lección sobre la ingeniería urbana y la innovación en la movilidad.

Patrick, un hombre de Vietnam que está visitando España, se detiene en un semáforo en las calles de Ibiza, y no puede evitar quedar completamente asombrado por lo que ve. "Los quiero, soy Patrick", comienza su video, mientras camina por las calles de la isla. En ese momento, su mirada se fija en el suelo y su sorpresa se convierte en una exclamación: "Y tengo que decir que los ingenieros que pensaron en las aceras en España son simplemente geniales". La razón de su admiración es un sistema de luces en el pavimento, un detalle que muchos residentes o turistas habituales en España podrían pasar por alto.

La revelación: luces en la acera

En el video, Patrick explica cómo las luces ubicadas en el suelo de la acera cambian de color para indicar si los peatones pueden cruzar la calle o deben esperar. "Verde aquí", señala mientras muestra el color verde de las luces, que indica que es seguro caminar. "El verde significa que puedes cruzar", dice, visiblemente impresionado. "Y el rojo significa no cruzar, no cruzar", añade, mientras observa cómo las luces se encienden en rojo para señalar el peligro de cruzar.

Alamy Stock Photo España, Islas Baleares, Ibiza, Casco antiguo (Dalt Vila), restaurantes al aire libre

A continuación, Patrick no puede evitar hacer una reflexión más amplia: "Necesitamos esto en Estados Unidos. ¿Por qué no tenemos esto?", cuestiona, evidenciando cómo algo tan simple y práctico puede ser una gran diferencia en la experiencia de caminar por una ciudad.

Una visión internacional sobre la movilidad

Lo que Patrick destaca no es solo una cuestión de tecnología, sino también de un enfoque inteligente y eficiente en el diseño urbano. En muchas ciudades europeas, los sistemas de semáforos y señales para peatones se han modernizado con tecnologías que no solo se limitan a la iluminación, sino que incorporan señales visuales más claras para la seguridad vial. Sin embargo, no todos los países cuentan con este tipo de detalles en su infraestructura.

El asombro de Patrick también pone en evidencia una diferencia cultural y de infraestructura entre países. En Asia o Estados Unidos, el diseño de las calles y las señales no siempre cuentan con este tipo de innovación. Es más común ver señales tradicionales, y aunque las ciudades están avanzando en sus esfuerzos por mejorar la movilidad urbana, este tipo de soluciones tecnológicas como las luces en las aceras todavía no es tan frecuente.

"Son muy inteligentes"

El entusiasmo de Patrick por las luces de los semáforos no es solo una cuestión de funcionalidad, sino también de admiración por la inteligencia del sistema. "Creo que el sistema es muy inteligente", comenta con asombro, reconociendo que una innovación tan pequeña pero efectiva mejora la seguridad y la comodidad de los peatones.

Alamy Stock Photo Ciudad portuaria Ibiza Islas Baleares, España Mar Mediterráneo, Edificios en la ciudad

Para muchos en España, este tipo de detalles pueden parecer normales o incluso pasados por alto, pero para alguien que viene de un país con un enfoque diferente en la movilidad, se convierte en una sorpresa que merece ser compartida.

Cargando…

El video de Patrick ha capturado la atención no solo de los españoles, sino de miles de personas en todo el mundo que han visto en sus palabras una mezcla de humor, admiración y crítica constructiva. La publicación ha generado una oleada de comentarios, con muchos usuarios españoles agradeciendo que se valore su infraestructura de una forma tan entusiasta. Otros, por su parte, coinciden con la idea de que las ciudades de todo el mundo deberían apostar más por estos pequeños detalles de diseño que pueden hacer que la vida diaria sea más segura y eficiente para todos.