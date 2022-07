Relevo en la Comandancia Naval de Mahón

Mañana, 13 de julio, se efectuará la ceremonia de entrega de mando de la Comandancia Naval de Mahón en la Estación Naval, presidida por el Comandante del Sector Naval de Baleares, capitán de navío Dámaso Berenguer Roig.

Tras exactamente cuatro años al mando de la Comandancia Naval, el capitán de fragata menorquín Coll Florit, dará el relevo al capitán de fragata Pérez Dueñas.

El que será el nuevo Comandante Naval nació en Ferrol y egresó de la Escuela Naval Militar en 1990. Desde marzo de 2012 ostenta el empleo de capitán de fragata. Ha estado embarcado en la fragata “Asturias”, en el buque de investigación oceanográfica “Hespérides”, en el portaviones “Príncipe de Asturias” y en el dragaminas “Genil” del que fue su Comandante.

Ha ocupado destinos en tierra en la Armada, en el Ministerio de Defensa y en la OTAN. En la Armada ha estado destinado en el desarrollo del sistema de combate de las fragatas F-100 en el Centro de Programas Tácticos (CPT/CIA), en el grupo de Seguridad de la Información (INFOSEC), en el Gabinete de Investigación Militar Operativa y en la Sección Técnica de las Aplicaciones Logísticas en la Jefatura del Apoyo Logístico.

En el Ministerio de Defensa ha sido Jefe de la Unidad de Operaciones de Seguridad del Centro Corporativo de Explotación y Apoyo de Sistemas de Información y Telecomunicaciones (CCEA).

En la OTAN ha sido Jefe de la Oficina de Coordinación del Grupo de Simulación y Modelado de la Organización de Ciencia y Tecnología (NMSG, STO).

Su formación ha sido eminentemente científico-técnica en las áreas de matemáticas, investigación operativa e informática. Está licenciado en Ciencias Matemáticas (UNED), tiene un Master de Postgrado en “Seguridad Informática” (Universidad Politécnica de Madrid) y un Master of Science in Operations Research (Naval Postgraduate School, NPS). Ha obtenido las siguientes certificaciones internacionales: CISA (“Certified Information Systems Auditor”, ISACA), IT Service Management Foundation (based on ITIL), CISM (“Certified Information Security Manager”, ISACA) y Mathematics of Secure Communication Certificate, (NPS).

El CF Pérez Dueñas está casado y tiene dos hijos y una hija.