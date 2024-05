'Pinceladas' de Úrsula Mascaró cautiva sensaciones en el Convento de San Diego de Alaior

La conocida artista Úrsula Mascaró ha inaugurado su exposición 'Pinceladas' en el Convento de San Diego Centro Cultural, todo un viaje a través de su recorrido en el mundo del arte y una forma de entender sus emociones y sentimientos en través de colores y trazadas cargadas de simbolismo y transfondo.





Esta exposición es una compilación de los cuatro proyectos en los que ha trabajado Úrsula Mascaró desde que se dedica al arte. El primer proyecto es 'Unidad'(2021), basado en la representación y el significado de los colores, al igual que pretende transmitir que hay determinados momentos de la vida en los que todo se ve negativo y siempre hay algo positivo.

A continuación vendría 'Casi Monócromo'(2022), que explica gestos y conceptos de metafísica a través de los colores aguamarina y oro, representaciones de la añoranza hacia el mar y lo divino en la tierra. Este proyecto tiene una naturaleza más optimista, dejando atrás un período oscuro entrando a uno nuevo donde hay esperanza

El tercer proyecto Verticalidad (2023), una simbolización de los 12 apóstoles y de la divinidad, representada en el color dorado. La verticalidad hace referencia a que el divino ilumina a pesar de que la única salida es hacia arriba y hacia el interior.

Por último, 'Tesoros Escondidos'(2023), trata los tesoros que uno tiene en su interior, tratados por el artista desde una perspectiva femenina abordando temas como heridas y sanación, maternidad y aborto, el honor hacia los antepasados y la frustración histórica femenina en el arte.

Seguidamente, se llevo a cabo un coloquio donde Úrsula Mascaró nos ha enseñado que "La libertad es ser fiel a uno mismo. Cuando más perdida he sido es cuando me he olvidado de yo misma. Uno debe escucharlo se en el espíritu y en el alma. A veces hacer mucho caso en la mente puede llegar a ser traicionero".

Úrsula también ha admitido que encontró en el arte su forma de expresarse a unos años que no se sentía bien ni con ella ni con el mundo que le rodeaba. La pintura, al igual que el yoga y la metafísica, supuso un punto y final a esa mala etapa y ahora desarrolla su mejor faceta gracias a que ha aprendido a encontrarse consigo misma.