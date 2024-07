'LA MODA D'ANTANY. Com es vestia a Menorca entre 1850 i 1930'

Este verano el Arxiu d’Imatge i So de Menorca presenta una exposición sobre la vestimenta de las menorquinas y de los menorquines de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La muestra se inaugura el martes, 16 de julio, a las 19:30 horas en la sala de actos de Can Victori de Maó.



El Arxiu d’Imatge i So de Menorca recoge imágenes de nuestra isla desde la llegada de la fotografía. En las presentaciones podemos ver cómo era Menorca y su gente y cómo han cambiado con el paso del tiempo. Con esta exposición, se pretende mostrar cómo se vestía la gente de la isla hace cien años y más, a partir de las fotografías más antiguas que conserva el AISM.





El objetivo de la exposición es mostrar la indumentaria que se llevaba en aquella época y también descubrir si esas personas seguían las modas de la época. Por este motivo, se propone repasar lo que se llevaba en el Estado y en Europa y comprobar si se encontraba en los retratos de Menorca de las últimas décadas del siglo XIX y en los primeros veinte años del siglo XX.



En la mayoría de las fotografías en las que se puede ver cómo vestían y si se seguía la moda de aquella época, son retratos de estudio y muestran personas acomodadas y de la burguesía. Las personas con menos posibilidades económicas no se podían permitir según qué modelos y ni siquiera hacerse retratos. También se puede ver cómo se vestía la gente para ir a trabajar y se comprobará que las fotografías están hechas en el exterior en el momento del trabajo y con una indumentaria un poco diferente.



La exposición, producida íntegramente por el Arxiu d’Imatge i So, reúne 32 fotografías agrupadas en diversos plafones. Por un lado, las fotografías de estudio realizadas por los profesionales de los estudios fotográficos de la isla, como Joan Femenías, Gilberto Casteret y Francesc Adrover, entre otros; por otro lado, las realizadas por aficionados a la fotografía, como Salvador Almirall, Diego Monjo y Antoni Roca Várez.



Se está elaborando un programa de actividades paralelas a la muestra, el cual se difundirá cuando esté terminado. La exposición permanecerá abierta hasta finales de año en el horario de atención del Arxiu d’Imatge i So de Menorca (horario de verano: de lunes a viernes de 9 a 14 horas y los martes también de 16 a 19 horas).