Inaugurada la nueva planta de tratamiento de residuos de Milà

El Área de Gestión de Residuos de Milà cuenta ya con la nueva planta de tratamiento mecánico-biológico para la gestión y la valorización de residuos, que ha sido inaugurada, después de finalizar las obras de mejora llevadas a cabo por la UTE Es Milà, concesionaria formada por PreZero España y Adalmo, y por diversas empresas locales.



La nueva planta de tratamiento del Consorcio de Residuos y Energía de Menorca permitirá gestionar los residuos generados en Menorca, tanto en temporada baja como temporada alta.



La finalización del proyecto de mejora de la planta, que ha supuesto la inversión de más de 20 millones de euros (IVA incluido) permitirá optimizar el tratamiento específico de la materia orgánica y perfeccionar la separación de los distintos materiales presentes en las cinco fracciones de residuos para su reciclaje posterior, de forma que se minimicen las cantidades de desecho que se destinen al vertedero.



El acto de inauguración de la planta ha sido presidido por la presidenta del Consell Insular de Menorca, Susana Mora, acompañada del consejero de Medio Ambiente y Reserva de Biosfera y presidente del Consorcio de Residuos y Energía de Menorca, Josep Juaneda y del director insular de Medio Ambiente, Esteve Barceló.



En representación del Gobierno de las Islas Baleares, han asistido el consejero de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir; el director general de Residuos y Educación Ambiental, Sebastià Sansó y el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares, Antoni Alorda, que han estado directamente involucrados en la tramitación de estas instalaciones.



Les han acompañado varios representantes de la concesionaria, entre ellos Rafael San Martín, jefe de Clientes Públicos de PreZero España, y Juan Alba, director general de Adalmo. Del mismo modo, han asistido al acto varios alcaldes y alcaldesas de los municipios menorquines, así como concejales y concejalas que forman parte de la Junta de Gobierno del Consorcio.



La presidenta del Consell Insular, Susana Mora, ha señalado que “apostar por la sostenibilidad y trabajar por mitigar los efectos del cambio climático pasa por una mejora en la gestión de los residuos. La renovación de la planta de residuos de Milà que inauguramos hoy es un paso más para alcanzar este objetivo y permitirá que Menorca esté a la vanguardia en esta materia. Nos queda todavía mucho camino por recorrer, pero son iniciativas como estas las que nos hacen avanzar hacia una sociedad más comprometida con su entorno y el medio ambiente. Una sociedad que apuesta por su futuro”.



El consejero de Medio Ambiente y Reserva de Biosfera y presidente del Consorcio de Residuos y Energía de Menorca, Josep Juaneda, ha añadido que “en la línea del cambio de modelo en la gestión de residuos que se está impulsando en Menorca, disponer de estas instalaciones permitirá culminar la labor en la separación de residuos que comienza en casa y que termina con la recuperación, el reciclaje y la valorización de materiales para reducir al mínimo los residuos que acaban en el vertedero”.



“Se trata de un paso más para que las Islas Baleares, y en este caso concreto Menorca, sigan avanzando hacia una economía circular apostando por un mejor triaje, y por tanto por un reciclaje de calidad, disminuyendo los residuos que acaban en vertedero”, ha asegurado el consejero de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir, que ha querido dar la enhorabuena al Consorcio de Residuos y Energía de Menorca por haber iniciado este camino en línea con la Ley de Residuos de las Islas Baleares y del Plan director de residuos no peligrosos de Menorca.



Por su parte, el jefe de Clientes Públicos de PreZero España, Rafael San Martín, ha destacado que “la nueva construcción duplica la superficie del complejo de Milà e incorpora nueva maquinaria y tecnología para mejorar el tratamiento de residuos, con el objetivo de convertir la isla de Menorca en un referente en la gestión de residuos”. Y ha añadido: "La economía circular es el modelo hacia el que queremos avanzar, y ello requiere del compromiso de todos los actores implicados: administración, sector privado y ciudadanía", ha indicado Rafael San Martín.



Las nuevas instalaciones de la planta de tratamiento mecánico-biológico inauguradas hoy en el complejo de Milà garantizan la consecución de los objetivos de tratamiento fijados en el Plan director sectorial de prevención y gestión de residuos no peligrosos de Menorca (2019-2025), que se integra en el marco de gestión de residuos de la Ley 8/2019 de residuos y suelos contaminados de las Islas Baleares y de la Directiva (UE) 2018/851 de residuos.



Además de la nueva planta de tratamiento mecánico-biológico, que gestiona las fracciones resto, papel y cartón, vidrio, envases ligeros y materia orgánica, el Área de Gestión de Residuos de Milán cuenta con un horno incinerador para la eliminación controlada de residuos; una planta de tratamiento de lixiviados, las celdas de depósito controlado de residuos, y un aula ambiental para formación y divulgación destinada a acercar el cuidado del medio ambiente a todos los grupos de interés involucrados: empresas, asociaciones, sector educativo, grupos de investigación y la ciudadanía en general.



Las obras de construcción de la nueva planta, iniciadas en enero de 2019, han supuesto la demolición casi total de las existentes para implantar la línea mixta de tratamiento independiente de la fracción de envases ligeros y de la fracción restante.



A finales de agosto de 2020 se iniciaron las pruebas de funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos, con el fin de ajustar las instalaciones para conseguir los objetivos de rendimiento establecidos.



Quedaban pendientes de ejecutar las llamadas naves 6 y 9, vinculadas a la recepción y compostaje de la materia orgánica, que han sido objeto de una modificación de proyecto para conseguir una rehabilitación integral de dichas naves. A día de hoy, estas obras han finalizado.



El presupuesto global de esta instalación es de 16.674.284,32 € (sin IVA) / 20.175.884,03 € (con IVA), inversión contemplada en la actual concesión del Área de Gestión de Residuos de Milà y prevista en el Plan director sectorial de prevención y gestión de residuos no peligrosos de Menorca aprobado definitivamente en el mes de junio de 2020.



Concretamente, la planta de tratamiento mecánico-biológico permite el procesamiento de 50.000 toneladas anuales de fracción resto (35 toneladas por hora), de las que se consigue recuperar más del 70% del material para su reciclaje o valorización. En cuanto a la fracción de envases ligeros, la planta procesa más de 4.000 toneladas anuales, logrando recuperar el 90% de este residuo para su posterior reciclaje.



El diseño de la instalación prevé, por tanto, unos rendimientos que reduzcan al 30% el rechazo destinado al vertedero en el caso de la fracción resto (residuos mezclados), y al 10% en el caso de tratar envases ligeros. De forma detallada, las capacidades y rendimientos de la nueva planta son los siguientes:



A pesar de los datos previstos, durante el primer año de funcionamiento (2021) se ha logrado mejorar el rendimiento respecto a los parámetros de diseño, de forma que sólo ha ido al vertedero aproximadamente un 26% del residuo que ha entrado en planta, en vez del 30% inicialmente calculado.



Estas instalaciones están formadas por la zona de recepción y alimentación, una zona de separación según tamaño, densidad, color y composición; el área de estabilización y afinado de la materia orgánica y la de prensado para la generación de balas de las diferentes tipologías de residuos recuperados para enviar a valorización, tal y como se puede ver en la siguiente figura:



El resultado final es la valorización y/o preparación para el reciclaje de los siguientes tipos de residuos:



- Bioestabilizado.

- Compuesto.

- Plástico natural.

- Plástico color.

- PET.

- Film.

- Plástico mezcla.

- Envases metálicos.

- Aluminio.

- Tetrabriks.

- Cristal.

- Papel.

- Cartón.



Además, otro de los rasgos distintivos de la nueva planta es que se contempla la posible recuperación de parte del desecho como combustible sólido recuperado de los residuos (CSR), que incidiría en la reducción del porcentaje de desecho destinado al vertedero.