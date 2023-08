La Fundación del Conde de Torre Saura, renueva su compromiso con varias entidades

Fiel al compromiso adquirido desde su creación, la Fundación Torre Saura, presidida por D. Roger Zannier, acaba de firmar sendos convenios con varias entidades que trabajan en el ámbito educativo y social de la isla de Menorca, con las que ya ha colaborado en ejercicios anteriores.

Escuela de verano de la Fundació per a Discapacitats

En virtud del convenio firmado con la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca, representada en el acto por Cristina Fernández, la Fundación Torre Saura aporta un total de 5.000 euros a la organización de la Escuela de Verano para la atención a jóvenes con necesidades especiales y dependencia severa.

Las personas beneficiarias del presente Convenio son menores con necesidades especiales y gran dependencia de Ciutadella y Es Mercadal que recibirán el servicio de atención de Escuela de Verano, en la población de Ciutadella de Menorca, que organizará y desarrollará la Fundació durante los meses de julio y agosto, para que se puedan atender estos casos ante la imposibilidad de las familias de afrontar este tipo de servicio de manera particular. Un servicio que se considera fundamental para ofrecer a estas personas menores de edad la posibilidad de disfrutar de las actividades y aprendizajes de una Escuela de Verano, como cualquier otra persona joven, fomentando su integración social y educativa, facilitando, además, el desarrollo laboral de las familias en la época estival. Esta escuela de verano atenderá a aquellos jóvenes, entre 14 y 21 años, que, por edad, ya no tienen opción a participar en las escuelas de verano externas que no cubren esta franja de edad.

A la importante subvención, la Fundación Torre Saura añade la cantidad de 2.000 euros para la convocatoria de dos becas destinadas a niños y niñas de los municipios de Ciutadella y Es Mercadal. Una de las becas se enfoca a la diversidad funcional, ya sea motriz, sensorial o intelectual. Servirá para sufragar los gastos que deben asumir para disponer de las adaptaciones, ayudas técnicas, ayudas profesionales, y para mejorar su bienestar.

Colegio San Francisco de Sales

La Fundación Torre Saura ha decidido apoyar también el proyecto de adquisición de 19 equipos informáticos portátiles para poder retirar los equipos obsoletos que han estado utilizando hasta ahora los alumnos de cuarto curso de primaria. Se da la circunstancia de que en este año 2023, se han incorporado un total de 19 alumnos procedentes de diferentes países de Hispanoamérica, la mayoría miembros de familias vulnerables y carentes de recursos suficientes para hacer frente a los gastos de escolarización de sus hijos.

En virtud del convenio firmado estos días entre la Fundación Torre Saura que preside Roger Zannier, y el Colegio Salesiano de Ciutadella, representado por su director Jorge Clua, la primera se hará cargo del coste total de la inversión en esos 19 equipos informáticos, que es de 6.323,40 euros.

Colegio de Nuestra Señora de la Consolación

El tercer convenio firmado estos días ha servido para colaborar económicamente en la escolarización de 23 alumnos, matriculados para el próximo curso 2023-24 en el Colegio de la Consolación de Ciutadella. Para ello, se aporta una cantidad total de 6.000 euros, destinada íntegramente a la adquisición de uniformes, libros de texto y material escolar, y a facilitar el servicio de comedor a estos alumnos, miembros todos ellos de familias con pocos recursos económicos.