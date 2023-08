La Escuela de Arte Dramático de Menorca se renueva y presenta un nuevo curso

La Escuela de Arte Dramático de Menorca ha presentado las novedades para el curso próximo, con nuevos itinerarios lectivos, una renovación de los profesores, y una imagen corporativa actualizada.



La presentación se ha hecho durante una rueda de prensa en el Consell Insular de Menorca, con la asistencia del consejero de Cultura, Educación, Juventud y Deportes, Joan Pons, la regidora de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Sant Lluís, Chiara Berini, la coordinadora de la Escuela de Arte Dramático de Menorca, Marta Cantamisa, y el nuevo profesor de Interpretación de la EADM, Aleix Rengel.



"Es una satisfacción presentar una nueva programación para la Escuela de Arte Dramático de Menorca. Estamos muy contentos de presentar nuevo logo, nuevo programa de estudios, y nuevos profesores", ha explicado el consejero de Cultura, Educación, Juventud y Deportes, Joan Pons.



Este curso la escuela ofrece un nuevo programa de estudios con una plantilla de profesorado renovada. "Tenemos una oferta de estudios diferente. Hemos ido detectando inquietudes y recogiendo conversaciones del alumnado. Queremos que la escuela sea un referente para todo Menorca. De hecho, hemos abierto matrícula y estamos muy contentos con la respuesta que estamos teniendo", ha expresado Marta Cantamisa, coordinadora de la EADM.



Así, la oferta para el curso 2023/2024 incluye dos líneas de estudios diferenciadas. Por un lado, el trayecto profesional, que incluye un mínimo de 8 horas lectivas semanales. Este trayecto quiere garantizar que la juventud que en un futuro quiera dedicarse al teatro profesionalmente, pueda formarse en nuestra isla para acceder a unos estudios superiores. Y, por otro lado, la escuela también ofrece un trayecto amateur, que incluye 4 horas semanales de interpretación, cuerpo y técnica de voz repartidas en dos días lectivos. Este itinerario va destinado a todas las personas que ya hacen teatro o quieren introducirse en el mundo de las artes escénicas.



En cuanto al profesorado, Rita Barber continúa como profesora de Voz y se completa la plantilla con Aleix Rengel, como profesor de Interpretación y Àngela Tortajada como profesora de Cuerpo y Movimiento. Completarán la oferta con cursos complementarios grandes profesionales como Nina, Esteve Soler o Dionisio Sánchez Loring, entre otros.



"Queremos que las artes escénicas puedan adquirir un buen nivel en un lugar pequeño como es Menorca. He detectado un talento inmenso. Tenemos que hacer que toda la isla pueda acceder a la formación, el objetivo es poder incluir alumnos de todo Menorca", ha afirmado Aleix Rengel.



El curso empieza el lunes 2 de octubre y acaba el 15 de mayo. Para hacer una valoración adecuada de cada alumno/a, se harán unas pruebas no excluyentes con el objetivo de establecer el trayecto más adecuado para cada aspirante. Estas pruebas se realizarán el lunes 18 de septiembre a las 19:30 horas y para presentarse hay que preparar un monólogo teatral de elección libre de unos 5 minutos de duración aproximadamente.



En cuanto a la matrícula, el importe es de un único pago de 240 euros para todo el curso. Aun así, hay un precio bonificado de 120 euros para el alumnado que acredite alguna de estas circunstancias: alumnado de treinta años o menos; alumnado en situación de paro; alumnado que pertenece a familia numerosa, sea general o especial.



Los talleres y monográficos complementarios (muchos de ellos abiertos al público general) se irán anunciando a lo largo del curso y tienen un coste adicional.



De momento, ya está abierto el proceso de inscripción para el curso 2023-24 de la Escuela de Arte Dramático de Menorca (EADM), ubicada en la Sala Albert Camus de Sant Lluís desde hace 9 años. "Todos los agentes implicados tenemos un objetivo común: garantizar que la ciudadanía pueda acceder a una formación en artes escénicas. Contribuimos a este objetivo y nos fortalece a todos como colectivo", ha afirmado la regidora de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Sant Lluís, Chiara Berini.



La EADM, creada en 2009, es una iniciativa del Departamento de Cultura, Educación, Juventud y Deportes del Consell Insular de Menorca que nace con la principal voluntad de ofrecer estudios regulados a quien esté interesado en la práctica y conocimiento del teatro. Su objetivo principal es formar a toda la gente con inquietudes escénicas e interés en el ámbito teatral, tanto para preparar el acceso a estudios superiores, como por la práctica artística per se, fomentando el conocimiento y la valoración del arte dramático.



Los interesados pueden encontrar más información en la página web de la escuela (www.eadm.cime.es) o en Instagram (@eadm.cime). Para realizar la inscripción en línea y acceder a la prueba de acceso hay que enviar un correo a eadm@cime.es.