El Consell Insular de Menorca colabora en una nueva edición de los Premis Illa de Menorca

Esta semana se publicarán las bases de una nueva edición de los Premios Illa de Menorca, que organiza el diario Menorca con la colaboración y apoyo del Departamento de Cultura, Educación, Juventud y Deportes.



De este modo, el premio de Narración Corta Illa de Menorca llega este año a su 31.ª edición. Pueden presentar originales los escritores naturales o residentes en Menorca. Cada autor podrá participar con un máximo de dos narraciones, inéditas, sobre tema libre y redactadas en catalán o castellano.



Una de las novedades de este año es que los autores menores de 25 años tienen que hacerlo constar para que lo tenga en cuenta el jurado calificador. Además, se hará difusión del concurso en los institutos para incentivar la participación de los más jóvenes.



Se tiene que destacar el aumento de la dotación económica en el primer premio de Narración Corta, que pasa de 800 a 1000 euros. El segundo premio obtendrá 300 euros, y también se otorgará un premio al mejor de los trabajos presentados por escritores menores de 25 años, que pasa de 300 a 500 euros.



Este año el jurado estará formado por Pau Faner, Carme Cloquells, Diego Dubón, Ponç Pons, Inmaculada Pitaluga, Josep Pons Fraga, Fàtima Anglada, Miquel Àngel Limón y Lluís Vergés. Valorarán la calidad literaria, y de manera específica, la potencia de la historia, la imaginación del autor, la coherencia en la narración y las capacidades creativas.



En cuanto a la poesía, el premio de Poesía Illa de Menorca celebra su 11.ª edición. La extensión de las obras presentadas tiene que ser de un mínimo de 30 y un máximo de 80 versos. Podrá tratarse de un solo poema, o bien de una compilación.



Este certamen literario constará de un primer premio de 600 euros y un segundo premio de 300 euros. Y, en este caso, el jurado valorará la calidad general de las obras y, de manera específica, el lenguaje, los mensajes, el estilo, la técnica, el ritmo y la métrica.



El plazo de admisión de originales finalizará el 23 de febrero de 2024. Las narraciones ganadoras y finalistas serán publicadas en un libro. De hecho, este jueves sale a la venta el libro con las obras galardonadas y finalistas de la última edición.



"La dotación de estos premios está patrocinada por el Departamento de Cultura, Educación, Juventud y Deportes. Estamos muy contentos de poder patrocinar estos galardones, que están consolidados, y poder, además, aumentar la dotación económica para hacer patente nuestro compromiso con la creación literaria", ha explicado el consejero de Cultura, Educación, Juventud y Deportes, Joan Pons.



El editor del diario Menorca, Josep Pons Fraga, ha destacado la alta participación en los premios. "A la convocatoria de 2023 se presentaron 37 originales al premio de narración corta, y 24 poemarios", ha expuesto.



"Es muy importante tener un premio así en Menorca. Si no hiciéramos narrativa, nos moriríamos. Cada anochecer hacemos narrativa cuando soñamos, y el cerebro lo necesita. Al anochecer sueñas y creas historias. La narrativa ayuda a esto, y hace que la gente aprenda a pensar mejor y desarrolle sus capacidades intelectuales", ha añadido el escritor Pau Faner.



"En la primera página ya se ve si el libro funcionará. La técnica no lo es todo, ayuda, pero no lo es todo.", ha concluido el autor.