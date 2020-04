Cáritas Menorca y Mestral piden que no se acumulen bolsas de ropa y donaciones en sus instalaciones

Cáritas Menorca y el proyecto Mestral solicitan la colaboración ciudadana para que no se acumulen bolsas de ropa y donaciones en sus instalaciones y los contenedores rojos.



Mestral, proyecto de economía social de Cáritas Menorca, informó del cierre de sus tiendas el pasado 13 de marzo y de la suspensión de recogida en sus contenedores rojos el 30 de marzo, con motivo del estado de alarma decretado y por responsabilidad hacia nuestros clientes y trabajadores.

Esta medida se aplica a todas las tiendas solidarias de Mestral y los talleres de los polígonos de Maó y Ciutadella, desde Cáritas solicitamos la colaboración ciudadana y que eviten dejar bolsas y materiales en nuestras instalaciones, hasta que pase este periodo excepcional, tan pronto sea posible volver a poner en marcha nuestros servicios informaremos a través de redes sociales y medios.

Te agradeceremos que POR AHORA NO. De momento agradecemos que si has organizado armarios y quieres que tu ropa sea reciclada y reutilizada, la guardes en casa, cuando todo esto pase será muy útil.