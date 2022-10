El Archivo Histórico de Maó inicia el proceso para mejorar la accesibilidad al fondo documental del Llatzeret

El Consell Insular de Menorca, que gestiona la Biblioteca Pública y el Archivo Histórico de Maó, ha publicado el contrato menor para la descripción archivística del fondo documental del Lazareto del puerto de Maó.

La iniciativa tiene el objetivo de dar visibilidad al fondo y facilitar su acceso a las personas usuarias e investigadores, y cuenta con financiación proveniente de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

El fondo del Llatzeret contuvo un total de 239 unidades de descripción, entre libros y legajos, que abarcan un período comprendido entre los años 1817 y 1968. Este fondo se recogió en 1988 de un almacén abandonado del puerto de Maó. trasladar al Archivo Histórico de Maó.

El director de la Biblioteca Pública y el Archivo Histórico de Maó, Pau Salort, ha señalado que “el fondo del Lazareto nos muestra la actividad del puerto de Maó durante más de cien años, así como todos los peligros y problemas de salud que representó y también la actividad económica que generó. Siempre se ha dicho que el siglo XIX en Menorca no fue muy activo económicamente, pero esto no es exactamente así, y el Llatzeret fue un activo que revitalizó la economía de la isla. Todo esto podemos intuirlo, pero no podemos saberlo si no lo tenemos bien documentado».

Salort también ha añadido que "este fondo ha sido utilizado por algunos investigadores, como Josep Miquel Vidal, pero tiene mucho potencial y queremos ponerlo al alcance de muchos más investigadores".

El contrato que ahora se publica servirá para llevar a cabo el tratamiento archivístico del fondo, para elaborar las fichas descriptivas de los diferentes legajos y documentos de acuerdo con los estándares internacionales, mejorando su visibilidad y acceso.

En este sentido, Pau Salort ha explicado que «con las fichas que se generaran quedará descrito todo lo que expliqué cada legajo y esto facilitará el trabajo a los investigadores; y más adelante esperamos poder digitalizar todo el fondo».

Se prevé que las tareas de descripción del fondo no se alarguen más allá de noviembre de 2023.