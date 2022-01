Alaior se presenta en FITUR a partir de éste miércoles

El Ayuntamiento de Alaior se prepara para, a partir de este miércoles, junto con sus 17 coexpositores, presentar en FITUR la gran oferta cultural, agroturística, hotelera y empresarial, junto con el patrimonio natural y arqueológico del municipio.



«Vamos con toda la ilusión y determinación de un pueblo que siempre busca la excelencia con todo lo que hace y ofrece a los demás. Sabemos que no hay nada fácil, nada que caiga del cielo, y precisamente por eso es que vamos a Fitur, para buscar a los clientes por nuestras empresas, para que se puedan desarrollar y continuar creando puestos de trabajo. Vamos a Fitur a buscar aún más vida por el municipio, a buscar el mejor futuro posible para los alayorenses y alayorenses», ha dicho José Luis Benejam, alcalde de Alaior.

El Ayuntamiento ha preparado una agenda llena de reuniones con diferentes empresas turísticas tanto nacionales como internacionales. Entre otros, la delegación alayorense se reunirá con Passporter (España), Voyage Prive (Francia) o Gone Traveling (Estados Unidos), Boscolo Tours (Italia), Dopazo&Ravenna (Argentina), Tour Radar (Austria), Maravilloso Mundo (España), Viajes Intermex (Mexico), HolidayGuru (España), Plus Holidays (España), Tour Advice (Armenia), Neo Travel (España), Turismo Mediterráneo (Chile) o Rappi Travel (Brasil).

Además de las reuniones organizadas por el Ayuntamiento, en las que podrán participar todos los coexpositores, también hay otras concertadas por las propias empresas que acompañan al Ayuntamiento.



Uno de los objetivos principales del Ayuntamiento de Alaior es la apertura del municipio en otros mercados no tan explorados, aparte de seguir captando visitantes españoles.

Además, desde el Ayuntamiento también se ha preparado una jornada de trabajo con Albert Falcó, director de contenidos 'Destinos' en El Periódico y acciones especiales en la revista Viajar, y Álvaro Laforet, Marketing & Communication Advisor, que llevarán a cabo la charla 'Comunicación y Turismo' donde explicarán a las empresas las posibles sinergias entre los dos sectores así como el modo a través de la

que la actividad empresarial, económica y turística que llevan a cabo pueda obtener repercusión a través de los medios.



El jueves 21 de enero, a las 12.30h, en el stand de Alaior (7C20), se llevará a cabo por segunda vez el Día de Alaior en Fitur, una presentación del municipio, dando importante relevancia al recién creado LÔAC, Alaior Art Contemporani ya la nueva web turística del municipio, visitalaior.com.