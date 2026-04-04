Picualia lleva a Jaén a lo más alto: consigue el premio al mejor aceite de oliva de España

Manuel Fernández recibe a los responsables de Picualia tras la concesión del premio del mejor AOVE que otorga el Ministerio de Agricultura

La provincia de Jaén vuelve a ser protagonista en el mundo del aceite gracias a Picualia. La cooperativa bailenense ha conquistado el máximo reconocimiento de los Premios Alimentos de España Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra, alzándose con el Premio Especial al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de la campaña 2025-2026.

Este galardón consolida a la provincia como epicentro mundial del AOVE de calidad. Además, Picualia ha brillado también en una de las categorías más exigentes, logrando el premio al mejor aceite en la modalidad de frutado verde amargo en producción convencional. Un doblete que confirma a la cooperativa como una de las grandes referencias del sector.

00:00 Volumen Descargar EL maestro de almazara, Emilio Artero, ha recordado que han sido galardonados por segundo año consecutivo, lo que pone de relieve “el inmenso trabajo que hay detrás”

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha recibido a los responsables de la cooperativa Agrícola de Bailén Virgen de Zocueca (Picualia), tras conocerse el fallo de los Premios Alimentos de España Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra de la campaña 2025-2026. En la recepción han participado el presidente, Gabriel Alonso; el gerente, Juan Antonio Parrilla, y el maestro de almazara, Emilio Artero. La empresa ha sido galardonada como mejor aceite en la modalidad de frutado verde amargo dentro de la categoría de producción convencional.

Una trayectoria de modernización y excelencia

Durante el encuentro, Manuel Fernández ha valorado la trayectoria de esta cooperativa, nacida en 2009 de la fusión de Agrícola de Bailén y Virgen de Zocueca, y ha destacado su evolución hasta convertirse en un ejemplo de modernización. “Estamos asistiendo a una auténtica transformación del sector del aceite de oliva, con productores cada vez más comprometidos con la obtención de un producto excelente y diferenciado”, ha señalado el subdelegado.

Por su parte, el maestro de almazara, Emilio Artero, ha recordado que han sido galardonados por segundo año consecutivo, lo que pone de relieve “el inmenso trabajo que hay detrás”. En sus palabras, ha subrayado que “Picualia está buscando la excelencia y que este es el camino a seguir”.

Jaén, epicentro del aceite de calidad

El subdelegado ha destacado que con la obtención de este premio “Jaén siempre sale ganando” y ha incidido en el peso del sector en la provincia. Este liderazgo también se refleja en la presencia de otras firmas jiennenses entre los finalistas, como Aceites Oro Bailén Galgón 99, finalista en frutado verde amargo convencional y en producción ecológica, y Aires de Jaén, finalista en frutado verde convencional.

Estos resultados ponen de manifiesto el alto nivel competitivo y la diversidad de propuestas que caracterizan al tejido productor de la provincia. Los reconocimientos, otorgados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, tienen como objetivo revalorizar los aceites de oliva virgen extra españoles y estimular a los productores para dar a conocer mejor este producto entre los consumidores.

La cooperativa bailenense no solo se alza con el Premio Especial, sino que también domina en la categoría de frutado verde amargo

Una historia de evolución y ambición

Detrás de este hito hay una trayectoria de transformación ejemplar. Picualia nace en 2009 de la fusión de dos históricas cooperativas, Agrícola de Bailén y Virgen de Zocueca. Desde entonces, su apuesta por la innovación, la modernización y una clara obsesión por la calidad han sido las claves de su éxito.