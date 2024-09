El IBI y la tasa de basuras de Alaior recurrida por los empresarios

La exposición pública de la modificación de las ordenanzas del IBI y de la tasa de recogida de residuos realizada por el Ayuntamiento de Alaior ha permitido la revisión por los empresarios de las modificaciones que pretende ese consistorio.

PIME Menorca ha comprobado que estas modificaciones van a suponer un incremento fiscal relevante para los empresarios del municipio. En relación al Impuesto de Bienes Inmuebles, el Ayuntamiento propone un incremento de más del 18% con el aumento del tipo general del impuesto, fijándolo en un 0’71%.

La aplicación de este porcentaje sobre el valor catastral de los inmuebles supone que, en general en Baleares este impuesto sea de los más altos, teniendo en cuenta además que otros territorios con valores catastrales tan elevados como en Baleares aplican tipos impositivos más reducidos para evitar elevar el impuesto. Así Madrid, por ejemplo, que cuenta también con valores catastrales muy elevados aplica un tipo impositivo del 0’442, un 37’74% inferior al aplicado en el municipio de Alaior.

Este incremento fiscal, entienden los empresarios, que no obedece a otro objetivo que el de mayor recaudación sin que suponga una contraprestación directa a la actividad económica. Es más, el establecimiento de leves bonificaciones que no se aplican de forma automática supone que prácticamente éstas no tengan incidencia ni en la actividad empresarial ni a los ciudadanos.

Por otra parte, en relación a la tasa de recogida de residuos para los locales en los que se ejerce actividad económica se producirá un incremento del 25% sobre el importe que se venía abonando hasta la fecha sin que, como el caso de Mahón o Es Castell, haya variado el sistema de recogida.

Cabe destacar que el grado de cobertura de costes del servicio de recogida de residuos en el municipio como indica el Consorcio de Residuos, era ya en 2023 del 103’55%, por tanto, con la recaudación ya se superaba el coste de este servicio para el municipio.

La Federació en las reuniones mantenidas con los diversos Ayuntamientos ha solicitado contención fiscal y recaudatoria por la afectación directa de estos incrementos fiscales en la actividad empresarial. Es necesario que la administración realice una política presupuestaria asumible con los ingresos previstos y no acudir continuamente a la financiación impositiva sobre las actividades y ciudadanos. No es comprensible que la gran mayoría de Ayuntamientos tengan remanentes económicos mientras continúan con incrementos de la presión fiscal.