PALMA 2031 - CIUDAD DE CULTURA
EPISODIO 1 : PAYSAGE MIRÓ: UNA CIUDAD CONVERTIDA EN PAISAJE
Palma abre los ojos envuelta en una señal distinta. Un gesto libre, casi infantil, que sin embargo encierra la energía de un artista eterno. Ese gesto es Miró, regresando para ocupar calles, plazas y miradas. Palma 2031: Ciudad de Cultura, podcast original de COPE Mallorca, inicia su recorrido con un episodio que nos invita a descubrir Paysage Miró: una propuesta que convierte la ciudad en un lienzo vivo, donde el arte, el territorio y la imaginación colectiva se encuentran.
Alicia Cabrera
Mallorca - Publicado el
1 min lectura10:54 min escucha
