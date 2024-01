La visión de Joel, hermano de un niño con autismo: "Eric es un ejemplo para mí"

Erictiene autismo y sensibilidad auditiva. Tiene 16 años, vive en Palma y estudia un grado medio de Informática. Eric ha explicado en COPE que ahora la vida le va mejor pero ha sufrido durante su infancia por su condición.

Su autismo no es severo, no se le nota a simple vista pero reconoce que la socialización ha sido complicada explica que "en primaria había profesores que no entendían nada y por mis limitaciones no podía ir a fiestas ni cumpleaños y eso te aleja de tus compañeros".

Eric tiene sueños y proyectos como todos los chicos de su edad pero él por su problema a la alta sensibilidad auditiva tiene que renunciar a muchos planes pero trabaja en ello, señala " he de mejorar yo algunas cosas para mejorar mi calidad de vida ya ha conseguido superar miedos y estímulos como ruidos bastante fuertes". Su próximo reto es poder ir a la feria y que pueda soportar la música y los sonidos de ese ambiente.

Joel, el mayor fan de Eric

Eric cuenta con el apoyo de su familia, tiene 3 hermanos pero Joel de 10 años es su mayor fan, lo protege si alguien se mete con él. Se muestra orgulloso del ejemplo que cada día le da su hermano, de quien habla con pasión "Eric siempre está pensando en mí jugamos mucho y pasamos bastante tiempo juntos".

Reconoce que está acostumbrado a renunciar a determinados planes pero destaca lo positivo de su hermano "sobre todo lo que he aprendido de Eric es a esforzarme. Se levanta cada día a las 6 de la mañana para estudiar y hacer deporte. Eric ha sido un ejemplo para mí", sentencia este pequeño de sólo 10 años.

Joel explica que el autismo es un problema que afecta a la socialización "les impide comunicarse con compañeros y no entienden algunos mensajes que se les dan. Obviamente, hay diferentes grados algunos están más afectados y cada uno es un mundo. Por ejemplo a mi hermano le afectan más los ruidos y a otros les afecta más el tacto". Por eso considera que "lo más importante es hablar del tema porque si ves una silla de ruedas ves que tiene una discapacidad y no le vas a pedir que camine pero a una persona que tiene autismo sí le vas a pedir que socialice con los compañeros, se debería estar más atento".





Ismael sufrió bullying hasta los 16 años

Ismael, de 19 años, tampoco lo ha tenido fácil. Tiene sordera profunda y discapacidad fisica. Hasta los 16 años sufrió bulliyng por su discapacidad y ahora reconoce que está feliz en su curso de técnico superior de administración de sistemas informaticos en Red.





