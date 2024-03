Vecina de Camp Redó: "Tenemos cero confianza en que el proyecto de Son Busquets salga adelante"

El SEPES y el Ayuntamiento de Palma firmarán este miércoles el protocolo para Son Busquets. La directora general de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), Leire Iglesias, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, firmarán el protocolo para desarrollar el proyecto de Son Busquets.

La actuación del cuartel está adscrita al Plan de Vivienda de Alquiler Asequible del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que supone contar con una inversión presupuestada de 80,5 millones de euros para su desarrollo. Hasta la fecha, ya se han invertido más de 59 millones, incluyendo la compra del suelo.

El proyecto, en unos terrenos militares en desuso, prevé una nueva zona de la ciudad con 831 viviendas asequibles. También contempla otros usos para espacios comerciales y equipamientos, así como espacios públicos libres, incluyendo una zona central libre de tráfico y un gran parque con vegetación urbana autóctona.

INDIGNACIÓN VECINAL

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, el acto será a las 11.00 horas en la sede de la Gerencia Regional del Catastro. Tras la firma del protocolo se presentará el plan especial de Son Busquets a las autoridades y organizaciones vecinales, algo que Fina Ors, presidenta de la asociación de vecinos de Camp Redó niega en los micrófonos de Cope Mallorca: "No han invitado a las asociaciones de vecinos. Estamos muy indignados porque el SEPES nos ha mentido. No ha invitado a ninguna asociación", ha declarado resignada.

CERO CONFIANZA

Fina Ors está cansada de falsas promesas: "No harán nada con el proyecto de Son Busquets. Los vecinos tenemos cero confianza en que el SEPES haga algo. Llevamos ya más de 20 años de engaños y promesas. Estamos escaldados con este tema", ha indicado Ors.

SUCIEDAD Y OKUPAS

El cuartel de Son Busquets se ha llenado en los últimos meses de okupas, de suciedad y de delincuencia, tal y como declara la presidenta de la asociación de vecinos del barrio: "Desde las ventanas de casa vemos que no han tocado nada, sigue la suciedad, y solamente han puesto una cámara", ha concluido.

PLAN NO CONSENSUADO

Cort firmará protocolo para Son Busquets por lealtad institucional aunque el Plan Especial no ha sido consensuado. Así lo ha manifestado el regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo: "El Ayuntamiento de Palma no será obstáculo para ningún proyecto especial para Son Busquets, pero no permitiremos que desde un despacho de Madrid se decida el futuro de una parte de la ciudad de Palma", ha asegurado.