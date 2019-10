"Vale la pena acoger porque la alternativa es que los niños se queden en centros"

Magdalena y Jaume tienen 56 años. Hace cuatro que decidieron convertirse en una familia de acogida, cuando ya sus hijos se independizaron. Desde entonces han pasado 12 niños en su casa, llegando a tener hasta cinco a la vez. Magdalena cuenta que todo el mundo le pregunta lo mismo: ¿no te da pena tener que despedirte de ellos? Ella responde que la alternativa a que las familias no puedan es solo una: que los menores tengan que vivir en centros de acogida.

Ahora mismo viven tres niños en casa de esta familia. Dos de ellos son hermanos, aunque ella siempre dice que mientras vivan bajo su techo "todos son hermanos". Actualmente hay 47 niños viviendo con familias de acogida en Mallorca. No pueden convivir con sus familias porque a sus padres les han quitado la custodia: negligencias, paro, pobreza y drogas son las causas más comunes. Magdalena y Jaume han cuidado a niños con edades desde los 16 meses hasta los 10 años, pero hay una cosa que coincide en todos: el agradecimiento. Aunque magdalena destaca otro aspecto: lo gratificante que es cuidarles.

Un total de 1.019 niños han pasado por centro de acogida desde 2001, pero no todos tienen la suerte de poder paliar su distanciamiento familiar con personas como magdalena y Jaume. Los hay que tienen que estar en centros de acogida porque no hay familias canguro suficientes en la isla. De hecho, este mes de noviembre empieza un curso de formación de IMAS, para aquellas familias que quieran acoger, que consta de ocho sesiones. El perfil de familia canguro es muy abierto; familias grandes, monoparentales, de distinto o mismo sexo, lo importante es tener ganas de ayudar a estos niños que en la mayoría de ocasiones han pasado hambre y mucha desatención. Lo explica el jefe de la sección de acogidas familiares del IMAS, Joan Escandell. El perfil que no permiten, sin embargo, es el de parejas que estén intentando tener hijos y no puedan o que estén en proceso de adopción.

Familias con ganas y dispuestas a ayudar es todo lo que se requiere para poder cuidar a estos niños. Solo tienen que ponerse en contacto con el Instituto Mallorquín d'Afeirs Socials (IMAS).