El truco para cerrar la bolsa de patatas sin necesidad de usar un elástico o pinza

La originalidad en la Red Social Tik Tok está regalando vídeos graciosos, ingeniosos o prácticos como el de la historia que te traemos. ¿Alguna vez has necesitado cerrar tu bolsa de patatas para que no se pongan malas y no has tenido a mano una pinza o elástico?.

Paulio (@paulosf16 en Tik Tok) es un chico de Melbourne, Australia, que ha querido compartir en su cuenta de Tik Tok el que considera ''el truco de vida'': cómo sellar un paquete de patatillas con facilidad en 3 sencillos pasos y sin necesidad de utilizar un elástico o pinza.

En el vídeo, se puede ver como el joven dobla las esquinas de la bolsa hacia abajo a cada lado del paquete. Después, enrolla la bolsa hacia su dirección. De esta manera, se crea como un sello que evita que salga el aire.

Así han reaccionado sus seguidores

Algunos seguidores de su Red Social han asegurado que ellos resolverían el problema ''comiéndose todas las patatas fritas de una vez'' aunque podrían ver esta nueva manera de cerrar las bolsas útil si no fuera comerse las chips el método elegido. Otros han asegurado que ya vive en 2040.

Otro truco

Según publica Daily Mail, otra usuaria de Tik Tok ha compartido su manera de cerrar las patatillas sin usar un elástico o pinza. Además, este truco también sirve para no mancharte las manos cuando vas a coger las patatillas. En el vídeo se puede ver como empieza con la parte inferior del paquete y lo estruja uniformemente hacia arriba. Finalmente, la bolsa queda como si fuera un bowl. "Por lo general, me gusta hacerlo con un movimiento circular, así que es agradable y uniforme", explica en el vídeo.