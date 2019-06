Tomeu Nadal: "El Mallorca era el único equipo que no quería"

Si para alguien es especial la eliminatoria entre el Mallorca y el Albacete es el portero mallorquín y formado en la cantera bermellona Tomeu Nadal.

El de Manacor se ha referido esta mañana al cruce: "El fútbol es caprichiso. Pensándolo fría y deportivamente era el único equipo que no quería, es un equpio muy complicado el hacerle daño. Estamos en una situación para disfrutarla, a ver qué nos depara la eliminatoria pero hay que disfrutarlo, igual nos lleva a primera o igual no pero hay que disfrutarlo porque no sabes cuándo lo vivirás de nuevo.

Además, le han recordado a Tomeu Nadal que se vuelve a cruzar en un playoff con un equipo de su tierra, en aquella ocasión fue el Atlético Baleares al que los manchegos eliminaron: "Sí viví otro playoff de segunda b a Segunda A. Son partidos parecidos, ojalá nos vuelva a pasar lo mismo que hace dos años, nos cruzamos con el Atlético Baleares y este año el Mallorca".

"Van a ser dos partidos que no se van a parecer nada a la liga, los afrontas de forma diferente, es una eliminatoria a 180 minutos y no es lo mismo. Se van a decidir por pequeños detalles y estén más acertados en las dos áreas".

