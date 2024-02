SUP Baleares:" No podemos consentir lo que están sufriendo los policías de Baleares, faltan agentes"

Se calcula que en Baleares faltan unos 500 agentes de Policía Nacional. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha vuelto a denunciar la falta de medios personales y ha lamentado los problemas que sufren las patrullas ante la falta de plantilla.

Este fin de semana, una patrulla tuvo problemas cuando se dirigió a un pelea en un bar en Maó (Menorca). A su llegada los allí los presentes en lugar de deponer su actitud, calmarse y colaborar con los policías hicieron todo lo contrario.

Los agentes fueron increpados

Explica Manuel Pavón, del SUP Baleares que "una multitud que se encontraba en el citado lugar se abalanzó sobre la dotación policial, les increparon y les lanzaron insultos de todo tipo".

Ante tal circunstancia y al temer por su integridad física, los Policías solicitaron refuerzos, en esos momentos solo había una dotación de Policía para cubrir la ciudad de Maó, de casi 30.000 habitantes, que eran ellos.









Según ha explicado el SUP ante la falta de personal y la urgencia de la intervención se decidió pedir colaboración a la Policía Local, quienes al parecer se negaron justificando que en esos momentos se encontraban realizando otras funciones con motivo de la fiesta de Carnaval.

Debido a la gravedad de la situación y ante la falta de personal de apoyo la patrulla actuante recibió órdenes de abandonar el lugar.

Desde el SUP denuncian, de nuevo, la falta de personal en las Islas Baleares, "esta vez los Policías no han sufrido lesiones pero el resultado podría haber sido otro perfectamente". Con este tipo de intervenciones se perjudica la imagen policial dando sensación de impunidad a los infractores.

Críticas a la falta de coordinación

"No entendemos como un día festivo como es el de Carnaval no se ha planificado correctamente el servicio de seguridad ciudadana, dejando un solo coche para una ciudad, tampoco entendemos como no se ha coordinado el servicio con Policía Local en la Junta Local de Seguridad", lamenta el dirigente del SUP.

Pavón insiste "llevamos años denunciando que los Policías no quieren venir a trabajar a las Islas Baleares, que falta personal, si a esto se le suma una falta de previsión y coordinación las consecuencias son estas. Hacen falta alicientes, ya sean ayudas economicas o actualizar la indemnización por residencia porque no se puede consentir los que estamos sufriendo. El pasado sábado los compañeros no resultaron heridos, la imagen policial si, pero el final podría haber sido otro".