Subida salarial, de la luz y con restricciones así arranca el mes de junio para los restauradores de Mallorca

Entre la subida del convenio, la subida de la luz, el retraso de las ayudas, la nula empatía de la administración y las noticias desde Gran Bretaña, el sector continúa en su agonía. Hay que abrir en horario de licencia y con aforo de licencia ya. Así de rotunda se ha mostrado la presidenta de Pimem Restauración en declaraciones a COPE.





Los restauradores reclaman poder abrir

Los restauradores reclaman poder abrir ya en horario de licencia y con aforo de licencia. La presidenta de Pimem Restauración, Eugenia Cusí, insiste en que el sector sigue viviendo una verdadera agonía. Prevén un mes de junio muy complicado ya que deberán afrontar, además, la subida salarial del 3'5%, la subida de la luz y el retraso de las ayudas.

Dice que la realidad está falseada, por no tener la obligación de acudir a concurso de acreedores, pero prevé unos meses muy duros para muchos negocios y muchas familias. Para empezar el mes de junio lo hacen aún con restricciones, con la obligación de subir salarios un 3'5% y la subida de la factura de la luz.

Calculan una perdida de tejido productivo de hasta 40% porque asegura que el nivel de venta no puede asumir los costes que tienen. Han perdido el 80% de la facturación y ahora deben calcular cada céntimo a qué va. Advierten que si tienen que subir los salarios no podran sacara todos sus trabajadores del ERTE ni por tiempo completo. Cree que el Govern y los sindicatos han demostrado muy poca empatía y que no tocan la realidad. Y es que la presidenta de Pimem Restauración augura que el nivel de venta será parecido al 2020 si no se reactiva mucho en la segunda mitad del año.





Demasiado burocracia para pedir las ayudas

Y en cuanto a las ayudas y los famosos 855 millones de euros que llegan desde el Gobierno central, lamenta Cusí que haya mucha burocracia. No ayuda cómo se ha estructurado ya que imperan criterios administrativos se acogen a datos fríos y no a la situación real de una persona que amplió su negocio pocos meses antes de la pandemia y que se queda fuera de las ayudas. Llegan tarde, son insuficientes y el reparto no es justo reprocha Eugenia Cusí.