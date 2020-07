SOS Mamás pide ayuda porque no puede alimentar a sus 9.000 benefiarios

Desde el incio de la pandemia, todos los días del confinamiento, las asociaciones, ONGs y entidades sociales ayudan a quienes más lo necesitan. Durante el mes de junio 2020, MALLORCA SENSE FAM, ha atendido a 802 familias (1.924 personas). En el primer semestre del año el total de familias ha sido de 3.712, un 41,54% más que en 2019.

Se han entregado alimentos envasados y frescos, y también artículos de higiene personal y de limpieza para el hogar, por un TOTAL de: 44.866 Kg. Pese a estas cifras... Siguen aumentando las solicitudes de familias y estas organizaciones necesitan ayuda. No dan a basto tampoco en SOS Mamás, quienes están atendiendo a más de 9.000 personas y normalmente ayudaban a 4.000.

Audio

Su presidenta, Ascen Maestre, lamenta que la ayuda europea que han recibido solo cubre la mitad de los beneficiarios y critica que no han recibido ninguna ayuda por parte de la conselleria de Salud. Viven de lo que dona la gente.

Los recursos se están reduciendo y no paran de llegar solicitudes: y esto solo acaba de empezar, asegura Maestre. Solo se producen altas, no bajas, y ya no dan a basto. Pide que las instituciones se impliquen o sino esto se va a convertir en una problemática mucho mayor.

Desde SOS Mamás hacen un llamamiento a la ciudadanía para que, quien pueda, ayude con lo que pueda, aunque sea con un kilo de arroz. La sede está en General riera, número 79. Pueden pasarse los lunes y miércoles por la tarde y los sábados por la mañana.

EL COMEDOR SOCIAL DE SÓLLER CAMBIA SU MÉTODO DE ENTREGA DE COMIDA

El comedor social creado en Sóller durante el periodo de confinamiento para atender a las personas sin recursos cambia de sistema durante los próximos meses de verano para garantizar el tratado de los alimentos. Carlos Simarro, alcalde de Sóller, ha confirmado que, durante estos próximos meses de tanta calor, se va a adaptar el servicio y se va a servir comida sin elaborar para que la gente siga teniendo acceso a él.

A partir del mes de septiembre, según ha confirmado el alcalde, el servicio ya estará reorganizado para las personas que accedían a él durante el covid-19 y, a su vez, para todas aquellas personas que aún no han tenido acceso al cobro de los ERTE y llevan más de cinco meses sin ingreso alguno.

Simarro, finalmente, ha agradecido enormemente la labor de los treinta cocineros profesionales que les han facilitado el trabajo durante el confinamiento.