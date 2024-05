Retenciones y atascos: El caos se apodera en Sóller y en el Faro de Formentor

Se suceden las quejas entre los residentes de Sóller por el colapso que se está produciendo últimamente para acceder a esta localidad. Durante la jornada del jueves se tuvieron que llevar a cabo cortes intermitentes en el túnel. Los residentes denuncian hasta colas de 40 minutos para poder entrar su casa y critican que no encuentran párking. Hay incluso grupos de whatsApp entre los vecinos para avisar cuando se mueve su coche y ofrecer la plaza de aparcamiento ante la imposibilidad de poder aparcar en la localidad. Los vecinos de Sóller reclaman soluciones y medidas para acabar con esta situación.

Desde el Ayuntamiento de Sóller, el concejal de Gobernación, Carlos Darder, asegura que nunca había visto algo así: "En los 37 años que llevo viviendo en el pueblo no había visto nunca algo así. Las agloromaciones y las retenciones han sido muy grandes, de hecho, el trayecto del pueblo al puerto suele de ser de siete minutos y estos días está siendo de 40-50 minutos. No sabemos si es por el puente o a partir de ahora será la tónica habitual. Hemos pedido una reunión con el Consell para tratar de resolver este asunto", ha asegurado.









PREOUPACIÓN

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha trasladado su preocupación sobre los atascos y ha insistido en la necesidad de poner límites al crecimiento constante en volumen: "Es vital establecer límites al turismo para crecer en valor y no en volumen, en calidad y no en cantidad. Para gestionar es necesario medir, cosa que, a mi parecer, no se ha hecho en los últimos años", ha afirmado.

FORMENTOR

También en Formentor hay aglomeraciones. Ya es una imagen habitual que en el mes de mayo, numerosos turistas que estos días pasan por Mallorca visiten el Faro de Formentor.

La acumulación de coches llena el aparcamiento ubicado al pie del faro, llevando a que los vehículos, tienen que aparcar a lo largo del tramo final de la vía. Desde el 1 de junio y hasta el 30 de septiembre de 10:00 a 22:30 h, el consisitorio se ve obligado a iniciar restricciones de circulación en la carretera que conduce al faro de Formentor, para evitar colapsos. El alcalde de Pollença, Martí March, asegura en los micrófonos de Cope Mallorca, que el ayuntamiento pidió a finales del año pasado adelantar las restricciones de acceso a los meses de abril o mayo, pero se ha encontrado con el siguiente inconveniente: "No es un problema que dependa de nosotros. La DGT tiene un papel fundamenal porque lo tiene que autorizar, pero no se puede autorizar si el Govern no pone más buses lanzaderas. Esta es una competencia que no es de tráfico, por tanto, si no hay acuerdo entre ambas partes, no se pueden adelantar estas restricciones que ya pedimos el año pasado. Seguiremos intentand que el año que viene adelanten las restricciones porque esta temporada ya no sera posible", ha explicado.