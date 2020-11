¿Qué ocurre cuando se pierde una PCR de covid-19?

La Central Covid de Baleares, ubicada en Mallorca, ha ido cambiando y evolucionando con la pandemia. En un principio, se encargaba de la recogida de muestras y del seguimiento de los casos positivos por coronavirus pero a día de hoy se dedican a la recepción de muestras de covid-19, el rastreo, el estudio de contactos y el seguimiento. Además, coordinan 'educovid', 'vulnerables', 'infocovid', las UVAC y las covid express.

Son 264 los profesionales que trabajan en la central ycuentan con el apoyo de 100 militares que ayudan en el trabajo del rastreo de contactos.

En estos momentos, en la central Covid trabajan intensamente y se encuentran en un momento de ''estancamiento''. Destacan desde la central que en estos momentos trabajan especialmente con los brotes que surgen de los casos positivos.

Las muestras que se extravían son muy puntuales

Verónica Vega y Vicky Pascual son enfermeras de atención primaria y coordinan la central Covid. Han explicado a COPE, que en el conjunto de Baleares, se realizan una media de 3.000 muestras diarias y solo en Mallorca, entre las muestras de la central y las de los centros de Salud, se hacen alrededor de 2.500 PCR.

Bajo este número, la coordinadora Verónica Pascual ha asegurado que ''muy pocas muestras se pierden''. Añade que ''a veces te dicen 'es que se ha perdido la muestra'. No, la muestra no se ha perdido''. El problema, explica, es que en microbiología sí tienen esa muestra pero hay algún fallo: no cuadran datos o falta algún detalle como el DNI o la fecha de nacimiento de la persona. ''La muestra no está perdida. Está en microbiología pero no está volcada en el sistema. Entonces, desde la central tenemos distintos filtros de seguridad y después lo localizamos con un número'', destaca.

Cuando se pierde la PCR, contactan con la persona y se repite la prueba

En muy pocas ocasiones se pierde la prueba. Cuando repasan los circuitos y los filtros de seguridad y se confirma que la prueba se ha extraviado, hay que repetir la muestra. Vicky asegura que ''ante la duda, siempre repetimos muestra''. De esta manera, el centro Covid contacta con la persona, les explican el motivo y le repiten la PCR.