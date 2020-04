Puede solicitar la Renta Social del Govern cualquier persona que demuestre que no ha tenido ingresos en abril

El Govern balear ha duplicado este mes de abril la dotación económica de la Renta Social Garantizada (RESOGA).

Se han previsto ayudas extraordinarias por valor de 2'1 millones de euros que se suman al 1'9 millones que de forma ordinaria la conselleria de Asuntos Sociales destina cada mes a esta ayuda.

La consellera Fina Santiago ha explicado que este mes cobraran esta renta 3.846 familias con un total de 7.909 beneficiarios (en este dato se tiene en cuenta los miembros integrantes de las familias perceptoras de la prestación). Los núcleos familiares recibirán una prestación económica que oscila entre los 459,14 euros, en el caso de una persona sola, a 734 euros, en el caso de una familia integrada por cuatro miembros o 873,35 euros en el caso de una familia de siete miembros. La media es de 545,49 euros.

después de que que Este aumento se debe a la flexibilización de criterios para acceder a la ayuda a raíz del COVID-19 .Ahora, además de los trabajadores sociales de los ayuntamientos otras entidades como Cruz Roja, Cáritas, Médicos del Mundo o Casal Petit hayan tramitado solicitudes de las personas con las que están en contacto.

Santiago ha recordado que esta ayuda va dirigida a personas y familias a los que las ayudas del Estado no llegan como por ejemplo personas que se han quedado sin trabajo y no tienen suficiente cotizacion para cobrar el paro o subsidio y que no se les aplica ERTE o que están en economía sumergida sin contrato.

La consellera ante la posibilidad de que los autónomos puedan recibir esta ayuda afirma "no diferenciamos entre la situación laboral de los ciudadanos que estén en situación de necesidad económica. Podrán solicitarla cualquier persona que pueda demostrar en en abril no tiene ningún tipo de ingreso aunque esta renta no puede ser una sustitución a las rentas de trabajo que ha hecho el Gobierno con otras situaciones laborales. Esperamos que el gobierno central dé soluciones a las peticiones que tiene el colectivo de autónomos como se ha hecho con otros trabajadores".

Esta acción extraordinaria se mantendrá también durante el mes de mayo y se irán incorporando personas y familias que se han quedado sin ingresos económicos ni posibilidad de acceder a otras ayudas.

LA AYUDA EXTRAORDINARIA SE PAGARÁ DURANTE DOS MESES

La Renta Social Garantizada es una prestación periódica dirigida a situaciones de vulnerabilidad económica y a la cobertura de los gastos básicas de personas, familias u otros núcleos de convivencia que se encuentren en situación de pobreza. La cantidad a percibir dependerá de los ingresos de la unidad familiar y de los miembros que la conformen.

El Govern a causa de la pandemia aprobó un decreto ley se amplía el número de destinatarios de la renta social garantizada (RESOGA), la cual dará cobertura a todos los mayores de 18 años que viven una situación de emergencia social provocada por las consecuencias de la COVID-19. Por ley y durante la actual situación de emergencia social, se amplían los perfiles de los perceptores de la RESOGA y se dará cobertura a cualquier persona mayor de 18 años que viva en las Illes Balears que no tenga derecho a percibir ningún tipo de prestación pública. Estos nuevos beneficiarios de la renta social recibirán la prestación a partir del 1 de abril durante dos mensualidades.