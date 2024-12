Prisión para los patrones de la patera llegada a Formentera tras la denuncia de violación a una menor

La juez ha decretado prisión provisional y sin fianza para los dos patrones de la patera llegada el pasado sábado a Formentera y en la que una menor denunció haber sufrido una violación durante el trayecto desde Argelia.

Tras una larga jornada de declaraciones que comenzó este miércoles por la mañana y ha terminado en la madrugada de este jueves, la jueza ha abierto dos causas contra estos dos migrantes, una por agresión sexual y otra por delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La víctima, la única mujer en la embarcación, contó al llegar que uno de los hombres que llevaba la embarcación le habría violado durante el trayecto mientras ninguno de los demás viajeros hacía nada para evitarlo.

En relación con la causa por agresión sexual, la juez imputa a uno de ellos el presunto delito de agresión sexual y al otro un delito de omisión del deber de socorro, por no haber actuado para evitar la agresión sexual a la menor.

El resto de los 14 migrantes que viajaban a bordo de la embarcación y que también fueron detenidos y puestos a disposición judicial, han quedado en libertad.

Deber de socorro y omisión del deber de impedir delitos

El abogado penalista Óscar Navarro explica en COPE que hay confusión entre el delito del deber de socorro y el delito de omisión del deber de impedir delitos. "La omisión del deber de socorro es un tipo penal contemplado en el Código penal, cuando hay una persona desamparada y en peligro y otra persona que con su intervención inmediata y pudiendo hacerlo no impida la comisión de un hecho delictivo que afecte a la libertad sexual. se condena on una pena de 6 mesea a 2 años y aquellas personas que pudiendo no lo hagan pero que no acuden a las autoridades policiales también incurren en el delito de omisión del deber de impedir delitos", matiza Navarro.

El abogado explica por qué considera que el resto de ocupantes también han incurrido en un delito.

Y ese matiz es importante. Porque al ser interceptara la patera, ninguno de los ocupantes que presenciaron y consintieron que la menor fuera violada hasta en dos ocasiones, no denunciaron ni informaron a la Guardia Civil de lo que había sucedido durante la travesía.