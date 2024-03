El primer tramo del segundo cinturón de Palma costará 110 millones y finalizará en 2029

Las obras del primer tramo del segundo cinturón de Palma comenzarán en la actual legislatura, durarán cerca de 2 años y costarán 110 millones de euros

El conseller de Movilidad, Fernando Rubio, ha explicado que las obras comenzarán a finales del año 2026 o principios del 2027: "Según las previsiones que tenemos, concluirán a principio de 2029", ha admitido.

La obra corresponde a la zona que va desde la localidad del Coll d'en Rebassa hacia el Camí Fondo y mejorará sustancialmente la circulación del tráfico de la zona del Fan Mallorca: "El primer tramo llegará hasta las cocheras de la EMT, junto al Camí Fondo, para lo cual se construirá un túnel de 845 metros de dos carriles por sentido, con la intención de minimizar el impacto sobre el territorio. El túnel dispone de un ramal de acceso directo a la zona industrial y comercial, por lo que los vehículos con origen Palma no deberán pasar por el interior del casco urbano del Coll d'en Rabassa, eliminando las colas que se generaban.También se contempla la construcción de dos grandes rotondas y zonas para viandantes y ciclistas", ha informado.

Por el momento está aprobado y, ahora, se está licitando la redacción del proyecto constructivo, donde se han presentado cinco empresas con un presupuesto de 1,4 millones de euros.

Avui és un dia important per Mallorca: presentam el Tram I del segon cinturó per descongestionar els accessos a Palma i que discorrerà soterrat en part per minimitzar l’impacte.



Una infraestructura molt necessària aturada durant quatre anys per manca de voluntat política. pic.twitter.com/0PnrSNWwzN — Llorenç Galmés (@Ll_Galmes) March 25, 2024









EXIGIRÁN AL GOBIERNO 230 MILLONES DE EUROS

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha explicado que el Consell de Mallorca exigirá al Ministerio de Movilidad los 230 millones de euros no pagados del convenio de carreteras que caducó en el año 2021 y que, por tanto, el Gobierno central no ha abonado: "Si no se consiguen esos millones, se buscarán otras vías de financiación"