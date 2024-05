¿Por qué jóvenes argelinos detenidos 40 veces en Palma siguen libres?

Los robos violentos en algunas zonas de Palma como en el entorno de Plaza de España, Can Pastilla o agresiones sexuales, como la que sufrió una chica en S'Indioteria hace unos días, son los delitos por los que la Policía Nacional ha detenido a jóvenes argelinos en los ultimos meses.

Los arrestos son continuos, en algunos casos hasta en 40 ocasiones estos chicos han pasado por los calabozos.Están provocando una verdadera alarma social en la ciudady aumentado la sensación de inseguridad que va en aumento en los últimos meses en Baleares. No se trata de una sensación porque tenemos datos oficiales facilitados por el Ministerio del Interior que corroboran que los delitos han subido un 5,3% en Baleares hasta marzo, 2 puntos por encima de la media nacional.









"Fiscalía debería tomar medidas cautelares con esos antecedentes"

Los residentes de esta barriada han relatado a los micrófonos de COPE que estan hartos del ambiente de inseguridad que han provocado un grupo de jóvenes argelinos. Pero además en varias zonas de Palma hay alarma social por la cantidad de robos violentos de estos jovenes.

Y por eso nos preguntamos , cómo puede ser que con esos antecedentes sigan en la calle.

El abogado penalista, Óscar Navarro, cree que Fiscalía debería solicitar medidas cautelares teniendo en cuenta la acumulación de detenciones. "Medidas cautelares como por ejemplo prisión preventiva u órdenes de alejamiento, dependiendo la gravedad de los hechos. Si los antecedentes penales no están caducados deberían tomarse medidas cautelares por parte fiscalía. Es un problema que nos encontramos muchas veces los abogados penalistas, gente que tiene antecedentes penales y que no se tomen medidas cautelares a veces por parte del ministerio fiscal. Creo que se peca un poco de dejar en la calle a gente que con esos antecedentes podrían justificar la peligrosidad para tomar algún tipo de medida cautelar", asegura el abogado.

Y si te preguntas por qué no son expulsados, Navarro explica que la ley de extranjería no lo permite, "no se puede, no hay convenio con Argelia por consiguiente son gente que está sancionada administrativamente pero no se les puede devolver a su país. Si se hiciera habría un conflicto entre los dos países entonces los tenemos que tener aquí en España y lo peor de todo que esta gente quedará aquí y por arraigo en tres años podrán obtener la residencia en España".

Son Gotleu, en el punto de mira

Algunos jóvenes argelinos fueron atacados hace unos días por residentes de Son Gotleu que armados con palos y cuchillos pretenden que se vayan del barrio. Les acusan de acosar a las chicas y de robar. Tras dos noches muy tensas en esa barriada hoy parece que ha vuelto la normalidad aunque se espera que puedan volver los incidentes con el regreso de los jóvenes heridos y la puesta en libertad de los dos detenidos.