Policías y guardias civiles de Baleares piden el apoyo de los ciudadanos ante al reforma de la 'Ley Mordaza'

Policías y guardia civiles piden el apoyo de los ciudadanos de Baleares contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que quiere impulsar el Gobierno.

PSOE y Podemos están trabajando conjuntamente en la reforma de la llamada 'Ley Mordaza', que todo apunta a que será aprobada, a pesar de tener a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en contra.

El miércoles, 24 de noviembre, sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil saldrán a la calle para denunciar que si los agentes pierden autoridad, el ciudadano perderá seguridad.

Se concentrarán a las 12 del mediodía ante Delegacion de Gobierno en Palma y en Maó contra este cambio normativo que entre otras cosas propone poder grabar y difundir imágenes de los agentes. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado aseguran que las agresiones a los agentes serán más impunes y frecuentes.

Desde el SUP Baleares, Manuel Pavón, muestra la preocupación de los policías y los guardia civiles ante la modificación normativa que denuncia quiere hacerse a espaldas de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado y "atenta contra el principio de autoridad, merma nuestra capacidad de actuación eliminando poco apoco nuestras herramientas de trabajo". Esperamos el máximo apoyo de los partidos políticos y de los ciudadanos porque este cambio no afecta solo a los agentes si no a toda la ciudadanía en general", recuerda Pavón

Audio









El representante del SUP reprocha a los gobernantes esta reforma que dice "no sabemos si se debe a presiones políticas, tensiones entre los partidos del Gobierno o la campaña electoral".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

????Ha llegado el momento??



????‍??????‍??Si los policías pierden autoridad, el ciudadano pierde #seguridad, y sin seguridad tendremos una #EspañaInsegura??



??Policía y ciudadano, ACUDE #24N No a la #EspañaInsegura ????



?? Delegación de Gobierno Illes Balears



? 1??2??horas

#24N????‍????‍??????‍?? pic.twitter.com/hWbTaAkDVp — SUP Baleares (@SUPBaleares) November 22, 2021





Plataforma para frenar la modificación de la Ley

Se ha constituido la Plataforma de afectados por la modificación de la Ley denominada "No a la España insegura". En un comunicado explican que se ha creado con " la intención de apostar firme y decididamente mediante la unidad de acción de los colectivos afectados que permita garantizar y dar seguridad jurídica a la difícil labor policial que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, mostrando nuestra oposición frontal a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana".

Como primera medida de presión, el próximo miércoles a las 12 realizarán concentraciones en todas las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno de toda España.