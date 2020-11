PIMEM: “Hay empresas que están realizando anticipos a sus trabajadores porque no cobran del SEPE"

PIMEM califica de “históricamente negativos” los datos que arroja el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para Balears y pide una intervención administrativa del Estado para ayudar a los servicios del SEPE en las gestiones de los ERTES. La Federación pide a la administración central más recursos humanos y técnicos para hacer frente a las peticiones de información y pagos de los trabajadores.



Esta petición se hace a raíz de la información que se ha recibido por parte de empresarios de la restauración y del comercio que se han dirigido a la Federación explicando que “se están gestionando todas las consultas de los empleados y que no entienden porque no cobran ya que desde que el Gobierno decidió prorrogar los ERTES su prestación se ha visto paralizada y que no hay fecha prevista de pago. Es imposible contactar con el SEPE”.



Las críticas también se han centrado en el aumento del nivel de trabajo interno de las empresas ya que se deben hacer de nuevo los trámites para realizar nuevamente la prórroga de los ERTES. Desde del sector se asegura que “se están viviendo momentos de gran carga emocional y de fuerte impacto por los impagos que los trabajadores están sufriendo”. Desde la Federación se asegura que “hay empresas que están realizando anticipos a sus trabajadores, aún teniendo una situación de tesorería muy delicada”.



Para Jordi Mora “es comprensible que la situación fuera muy complicada los tres primeros meses de la pandemia pero, una vez conocida la dimensión del trabajo que implica, es la misma administración que debe poner los recursos necesarios para poder atender a los trabajadores e indirectamente a las empresas que son las que sufren la mayor presión”. Mora añade que “es una contradicción que mientras se le pide a la pyme y al autónomo la máxima adaptación al nuevo escenario, la administración viva un colapso como el que vive”.