Pescadores de Baleares se solidarizan con protestas de agricultores

Los pescadores de Baleares se han solidarizado con las protestas de los agricultores, a las que podrían sumarse, si así se decide en una reunión de la Federación nacional de Cofradías de Pescadores, y han exigido a la Unión Europea que "no ponga más trabas al sector".

Esto se debe a que los productos importados no comparten la misma normativa que los de Baleares, cuestionándose incluso el cumplimiento de una condición tan crítica, para los pescadores, como la trazabilidad de los alimentos. Todo ello mientras Europa impone al sector pesquero en territorio comunitario que cumpla toda una serie de medidas en lo social, económico y medioambiental que encarecen el producto balear.

Domingo Bonnin, presidente de laFederación de Cofradías de Baleares ha explicado que la situación del sector "es muy preocupante". Y es que asegura que "el pescado que procede de países no comunitarios debería cumplir las mismas exigencias que Europa impone al procedente de la flota balear." Señala que "desde hace días no he dejado de recibir llamadas de las cofradías de todas las Islas compartiendo las protestas de los agricultores que, al igual que ellos, sustentan el sector primario de Baleares."





BRUSELAS

Bonnin asegura que Bruselas "está cerca para lo que les interesa." Indica que el sector necesita más ayuda y facilidades para poder subsistir en una zona que no esta ni mucho menos sobreexplotada. Además las exigencias de los agricultores, como la reducción de costes laborales, la aplicación de la Ley Alimentaria o la igualación de las restricciones entre productos internos de la Unión Europea y los que entran procedentes de países terceros, son plenamente compartidas por los pescadores.