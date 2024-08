El pavimento del nuevo Paseo Marítimo sigue creando problemas

El Paseo Marítimo y las obras de remodelación siguen su curso. Pese a la apertura y finalización de la primera fase y la modificación del nuevo suelo esto solo ha traudo más quejas por parte de vecinos, establecimientos y visitantes, y es que si has pasado por el nuevo paseo marítimo, puede ser que te haya sorprendido que el estado del pavimento con tan solo unas semanas desde su apertura. Presentan unas manchas impropias de un suelo recién estrenado.





Una suciedad que ha sorprendido y preocupado al mismo tiempo. Sobre todo teniendo en cuenta que todavía no ha acabado la reforma del paseo marítimo y la primera parte inaugurada parece ya vieja por esta mugre que tienen los adoquines. Pero ¿qué ocurre con el pavimento? ¿hay realmente un problema?, lo ha explicado en COPE Toni Ginard, director de la Autoridad Portuaria de Baleares. "En principio no damos por hecho que el problema es el pavimento. Lo que pasa es que estamos en una fase de refuerzo de la limpieza del pavimento, no es que se haya detectado ningún problema es una zona en la cual la actividad comercial que se lleva a cabo por la noche y de consumo en los locales de comida rápida, pues hace que se ensucie de una manera importante y estamosestamos ajustando los medios humanos y materiales de limpieza para limpiarlo aparentemente no hay constancia de que haya un problema en el pavimento."





GESTIÓN DEL PROBLEMA

Ginard ha indicado cómo están gestionando este problema, explica que "en junio teníamos un planning de medios humanos y materiales destinados a la limpieza, en julio lo hemos incrementado y ahora el 1 de agosto, hemos vuelto a incrementar los medios humanos y materiales de limpieza." Justamente en agosto asegura que "ha sido casi que hemos duplicado los medios humanos y hemos aumento también los medios materiales, las máquinas de limpieza, digamos para paliar estos problemas de suciedad que estamos teniendo es verdad que lo hemos querido hacer de manera gradual."

De hecho, el director de la APB, está seguro de que las manchas saldrán, y no contemplan en ningún momento la posibilidad de tener que cambiar el pavimento.