La patronal de restauración de Mallorca denuncia a McDonald's y Burger King por saltarse el toque de queda

La Asociación de Bares, Cafeterías y Restaurantes de Mallorca, Restauración CAEB, ha denunciado ante la Policía Nacional a los diferentes establecimientos de McDonald's y Burger King ubicados en Palma por “incumplir la ley y saltarse el toque de queda”.

Según ha explicado el presidente de Restauración CAEB, Alfonso Robledo, los establecimientos en cuestión no cerraron sus puertas a las 22.00 horas, tal y como establece el toque de queda impuesto por el Govern balear y, además, ofrecieron servicio de ‘delivery’ más allá del límite horario establecido "lo cual está totalmente prohibido". “Empezamos a recibir un aluvión de llamadas de socios ya que la ciudad estaba llena de motos de reparto a domicilio cerca de la media noche” explica el presidente.

Robledo ha manifestado su indignación por este hecho “que nos perjudica a todos no sólo porque se está poniendo en riesgo el esfuerzo que estamos haciendo trabajadores y empresarios de la restauración para bajar los contagios, sino porque además los que nos están perjudicando son establecimientos de nuestro sector”. Ahora, ha dicho Robledo, “no podemos permitirnos tener al enemigo en casa y por eso seremos implacables”.

Es cierto que, ha explicado, “el sector no está siendo foco de contagio y aunque las normas son tremendamente duras con nosotros, si la ley ahora no nos permite abrir más allá de las diez, pues no debemos abrir y punto”.

"Ahora más que nunca, y puesto que carecemos de ayudas económicas directas por parte de la administración que salvaguarden los puestos de trabajo, todos debemos cumplir con la normativa para salir de esta situación cuanto antes”.

La situación, ha añadido, "es grave y nos estamos jugando la temporada que viene” ha declarado un tajante Robledo quien ha concluido diciendo que “es tremendamente injusto” que unos establecimientos incumplan de forma tan flagrante la normativa mientras muchísimos otros "no nos saltamos la norma con el perjuicio y caída de ingresos que eso supone para cada uno de nosotros”.