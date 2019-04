El paso de gigante del Iberojet Palma hacia el objetivo del play off

El Iberojet Palma ha elegido el mejor momento de la temporada para aumentar sus revoluciones y ofrecer su mejor versión. Con varios jugadores importantes lesionados, caso de Motos, Joan Tomàs o Gluditis y con los compañeros que conforman el resto de la plantilla aumentando los minutos en la rotación por la ausencia de esos jugadores, el equipo que dirige Félix Alonso ha entrado en la recta final de la fase regular de la LEB Oro como un cohete y ahora mismo roza con los dedos la clasificación para los 'play off' de ascenso a la ACB, el principal objetivo del club balear en esta temporada.

Y roza ese objetivo porque el pasado sábado, en un partido durísimo en el que podría haber vuelto el Palma a la isla sin la victoria, el Iberojet logró una victoria de mucho mérito en un partido en el que los isleños dejaron claro que han aprendido a sufrir. Tras un espectacular primer cuarto de partido y tras haber mantenido ligeramente las distancias en el segundo, los de Alonso vivieron un tercer cuarto sumamente duro ya que se vieron superados por el empuje de un Granada que necesitaba la victoria para no ver como se le complicaba su propia clasificación para el 'play off'.

Tras la victoria, el Palma se prepara ya para el enfrentamiento con el Real Canoe de la semana que viene en el que los mallorquines, cuartos en la clasificación ahora mismo, tienen la oportunidad de dejar virtualmente certificada su presencia en las eliminatorias de ascenso aunque para ello deberán ganar el partido y esperar que el Huesca no logre ganar su partido. Si se diera ese condicionante, incluso añadiend una posible derrota del Palencia, el equipo de Félix Alonso estaría virtualmente, no matemáticamente aún, para el 'play off'.