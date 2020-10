El ocio nocturno considera que zonas como el West End se pueden reconvertir sin demonizar al sector

El coronavirus también ha dado paso a que zonas como Magaluf, playa de Palma o West End en Ibiza, inicien un proceso de reconversión. Precisamente en la isla pitiusa, algunos empresarios ya se han mostrado interesados en invertir para hacer un cambio radical en esta zona de Sant Antoni que destaca por las fiestas y el turismo de borrachera. Esta decisión ha sido aplaudida por vecinos, comerciantes y el ayuntamiento.

El ocio nocturno pide que se aplique la ley de excesos

Desde la Asociación Balear de ocio nocturno, su presidente Jesús Sánchez, recuerda que desde la implantación del decreto ley sobre turismo excesos, que cuenta con prohibiciones para evitar el turismo desenfrenado de borrachera, se ha empezado a reconducir esta situación en zonas complicadas como el West End de Ibiza.

En este sentido, Sánchez asegura que ''lo que hay que hacer es aplicarla correctamente'' asegurando que ''lo que faltan son efectivos que hagan cumplir la ley''. Dice el presidente de ABONE que el ocio nocturno es necesario y que éste podría convivir en la zona reconvertida junto a restaurantes y demás comercios, manteniendo a Ibiza como referente mundial del ocio nocturno.

A la espera de reuniones con el Govern

Sánchez lamenta que, hasta el momento, lo único que han recibido ha sido una estigmatización del sector sin justificación. En estos momentos, siguen intentando recuperar los diálogos con el Govern para que sean conscientes del daño que están causando al único sector que no puede ejercer su actividad y es que, recuerda el presidente de ABONE, no solo están los empresarios si no también cerca de 20 mil trabajadores que están a día de hoy sufriendo esta crisis.

Para que la zona del West End vuelva a brillar con éxito, explica Sánchez, ''también sería necesaria la colaboración público privada''.