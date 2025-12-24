COPE
Mallorca - Palma - Manacor - Inca - Alcudia
El obispo de Mallorca invita a celebrar una Navidad que ilumina y abre un camino de paz

Monseñor Sebastià Taltavull desgrana en su mensaje navideño el valor de la esperanza, la solidaridad con los más necesitados y el fin de la crispación social

Nacimiento Jesús
Obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull

Cristina Requena

Mallorca - Publicado el - Actualizado

2 min lectura6:28 min escucha

El obispo de Mallorca, monseñor Sebastià Taltavull, ha transmitido su tradicional mensaje de Navidad, en el que invita a los fieles a "felicitarnos" por la llegada de estas fechas. Según Taltavull, la Navidad es motivo de alegría al descubrir "que no estamos solos" y que la humanidad cuenta con un acompañante en quien "puede confiar plenamente". El mensaje subraya que Dios "quiere caminar encarnado entre la gente" para esparcir "bondad, justicia, amor y paz".

Una luz de solidaridad

El obispo recuerda cómo el pueblo que "vivía en tinieblas ahora ha visto una gran luz", en referencia a la luz de Belén que guio a pastores y Reyes Magos. Taltavull destaca que esa luz debe iluminar "una red de solidaridad que debe hacernos más sensibles" hacia los más vulnerables. En su mensaje, menciona explícitamente a "los que pasan más necesidad, los enfermos y los que están solos", así como a quienes "no tienen casa o viven, como Jesús, el drama de una migración forzada".

Construir la paz social

Taltavull subraya que la venida de Jesús "da respuesta a todas las aspiraciones humanas de paz y justicia", y anima a desterrar "la crispación, la conversación amarga y la desconfianza". El obispo anima a que los diálogos "sean fruto de habernos escuchado con respeto". En su mensaje, Taltavull invita a rezar con la oración de San Francisco de Asís, pidiendo: "Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que donde haya odio, yo ponga amor".

La belleza que cambia la historia

Finalmente, el prelado pone en valor cómo "la música, la poesía y el arte" acompañan estas fechas y ayudan a descubrir "la belleza y el acontecimiento que cambió el curso de la historia". El obispo ha gozado, dice, con la Escolanía de Yu, los villancicos de corales escolares y la interpretación del oratorio de Navidad de Bach, del que rescata el pasaje: "Alegraos, exultad, celebrad estos días, alabad lo que el Altísimo ha hecho hoy".

El mensaje también hace referencia a las tradiciones, como los "tradicionales neulas" que adornan iglesias y casas, y que "nos hablan del pan que compartimos, expresión de la eucaristía". Con todo ello, el obispo anima a construir "una sociedad nueva" y un "pueblo apasionado por hacer el bien", donde la convivencia sea pacífica.

Catedral de Mallorca

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

