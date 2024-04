Nuevas denuncias por la presencia de insectos en las máquinas de café del aeropuerto de Palma

La joven de 21 años que ingresó el lunes en la UCI después de beberse un café lleno de bichos en el aeropuerto de Palma, sigue hospitalizada con muchos dolores. Ni siquiera se lo bebió entero, le dio un sorbo y fue en el siguiente trago cuando se dio cuenta de que el vaso estaba lleno de bichos. Al instante se empezó a encontrar realmente mal, se le hincharon los labios y los ojos, y fue ahí cuando sus compañeros se empezaron a asustar al ver la reacción de la joven. Fue llevada de inmediato al médico del aeropuerto y le suministraron medicación urgente, pero La paciente tardó mucho tiempo en reaccionar y se optó por avisar a una ambulancia, porque cada vez se encontraba peor. se decidió trasladarla al hospital y fue dirigida directamente hacia la UCI debido a su estado, ya que le costaba mucho respirar.

MÁS CASOS

A partir de este terrible suceso, se están dando a conocer más casos de personas que se han encontrado con insectos en su vaso al sacar café de la máquina. Afortunadamente, se dieron cuenta y no hubo que lamentar más intoxicaciones. Esta joven, trabajadora del aeropuerto, explica en su cuenta de tik tok la desagradable experiencia que tuvo que sufrir hace dos semanas con la máquina de café. En el vídeo muestra varias imágenes del vaso con insectos alrededor.

"Cogí tres cafés, dos para mí y otro para mi compañero. Gracias a Dios, antes de dar ningún sorbo al café, me di cuenta de que había algo. Le eché una foto para reclamar a la empresa que había insectos. La lamentable respuesta que me dieron fue que lamentaban las molestias. No pretendo que me den nada a cambio, ni café ni dinero... Yo no quiero nada por parte de ellos, simplemente mantenimiento y limpieza de las máquinas. ¿De verdad se tiene que poner alguien enfermo para actuar? La chica acabó ingresada por culpa de esto. Haceros responsables y limpiad las máquinas. Nunca más voy a pillar una café de ahí, me aseguraré de traer mi propio café o té”, ha afirmado.













