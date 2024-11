Noberto Alcover: "A la sociedad actual le sobra miedo y le falta esperanza"

Norberto Alcover, sacerdote jesuita, recibirá el lunes 25 de noviembre la 'P' de Popular junto al resto de galardonados en esta 45 edición de los premios de COPE Mallorca.

Alcover nació en Palma en 1940. Es licenciado en Teoría de la Imagen Audiovisual por el Centro del Espectáculo de Roma, además de obtener la licenciatura en Periodismo en Madrid y el Diploma en Cinematografía en Valladolid, junto a las respectivas licenciaturas en Filosofía y Teología.

Ha sido articulista de Vida Nueva, de El País y de ABC. Es colaborador de Diario de Mallorca desde hace 60 años. Ha sido colaborador de COPE Mallorca desde hace 10 años. Ha sido director de la Revista Reseña y presidente de la Federación Española de Cine Clubs.

Ha publicado 13 libros, además de críticas, comentarios y ensayos cinematográficos y culturales en diferentes revistas. Ha enseñado Comunicación, Cinematografía y Periodismo en la Universidad Pontificia de Comillas. En la actualidad escribe crítica cinematográfica y artículos sociopolíticos en prensa diaria.

comparte el espíritu crítico con el papa

Ha sido superior de la comunidad de la Compañía de Jesús en Palma y ha predicado numerosos ejercicios espirituales. En el año 1957 ingresó en la Compañía de Jesús y en uno de esos ejercicios espirituales en Ecuador hace muchos años escuchó por primera vez hablar de Bergoglio tras encontrarse con 3 jóvenes discípulos del que años después se convertiría en el papa Francisco, "era muy discutido entonces".

Como jesuita, Norberto Alcover ha explicado en COPE que con el papa comparte el espíritu crítico. Y es que afirma "los jesuitas, que tenemos muchísimos defectos, la formación de la compañía nos hace críticos e hipercríticos, creo que es un valor importante en el terreno intelectual, también se puede llevar a exageraciones. Este papa es muy analítico, disecciona muy bien los problemas y aunque no me comparo con él, a mí me resulta imposible una actividad intelectual o pastoral que no esté precedida de una analítica pormenorizada".

Con ese espíritu crítico Alcover analiza la sociedad actual a la que dice le falta esperanza. Reconoce que "sobra miedo por la incertidumbre que ha generado por ejemplo la guerra de Ucrania o la victoria de Trump. Si añades las dificultades que tienen todos los jóvenes en los países desarrollados para el tema laboral pues la sensación de inseguridad aumenta. Los jóvenes son nuestro producto pero cuando hay algo que les interesa de verdad, como se ha visto en Valencia tras la DANA, se dejan la piel. Mi generación y unas cuantas siguientes teníamos un horizonte atractivo, ahora el horizonte es mucho peor y los adultos tenemos la obligación, sobre todo los que es están en los poderes públicos, de pensar qué ofrecemos a la gente joven para que no pierdan la esperanza".

gala de entrega el lunes 25 de noviembre

La entrega de los premios tendrá lugar el lunes 25 de noviembre a las 20:00 horas en Es Molí des Comte. Presidirá el acto el obispo de Mallorca, con la presencia de las principales autoridades autonómicas y locales y la asistencia de una amplia representación de la sociedad mallorquina.

Desde su primera edición, en 1980, los “Premis Populars” reconocen la excelencia de personas e instituciones que “sobresalen” en su valentía y esfuerzo por mejorar la realidad que han conocido.