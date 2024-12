Miguel Pérez Marsá: "Los tardeos se han definido como una tendencia que seguirá al alza"

Llega la navidad y con ello las cenas de empresa, aunque este año hay una tendencia que está haciendo cambiar los hábitos de esta fecha y esto, son los tardeos. Una actividad que no solo ha hecho que cambien las concentraciones de celebración entre los puestos de trabajo, sino que también en la sociedad en general se ha interpuesto a salir como se hace tradicionalmente de noche.

El horario de los tardeos es la principal atractivo para la gente, te permite disfrutar de lo mismo que se vive en una discoteca por la noche y además te permite llegar a casa a una hora decente para poder descansar y aprovechar el día siguiente.

La edad media de los que acuden a los tardeos también ha aumentado y por tanto la tendencia está al alza y lo seguirá haciendo. Miguel Pérez Marsá, presidente de la patronal del ocio nocturno Abone, ha explicado en COPE que es un fenómeno que "está marcando tendencia no solo en jóvenes sino también en los adultos que pueden y prefieren el ocio diurno ya que puedes llegar a casa antes y aprovechar el día siguiente de forma más efectiva que saliendo por la noche o de madrugada."

PROBLEMAS

Asegura Marsá que es una actividad que prolifera más entre la sociedad, permitiendo así otro tipo de ocio. Sin embargo, provoca y tiene otros problemas que no aparecían o no había antes con solo la existencia o tendencia del ocio nocturno. "El tardeo hay veces que se desarrolla en zonas que no están habilitadas para ello e incluso a veces en la calle, algo que provoca la molestia y malestar de los ciudadanos de la zona y especialmente de los residentes que hay cerca de la zona en la que se realiza la fiesta." Es por ello que dice que "hay que buscar soluciones para que esto no suceda y se den casos de competencia desleal."