Mercadona estrena en Palmanova su primera "tienda 6.25" de Baleares

Mercadona ha diseñado un ambicioso plan dentro de su política verde con la reduccion al maximo del uso del plástico. Ha inaugurado la primera de las llamadas 'tiendas 6.25' de Baleares en el supermercado de Son Caliu, en Palmanova.

Estrategia 6.25 es la denominación de una iniciativa que tiene un triple objetivo hasta 2025: reducir un 25% de plástico en los envases de marca propia, lograr que todos los recipientes sean reciclables o compostables, y posibilitar que la empresa, que actualmente separa y envía a reciclar más del 70% de todos los residuos plásticos que genera, alcance el 100%, evitando así que el material sobrante se acabe convirtiendo en desperdicio.

Margarita Muñoz, Directora de Responsabilidad Social de Mercadona, explica " una de las estrategias que utilizamos es la de eliminar plástico que no añade valor, para ello nos damos 5 años para auditar todos nuestros envases. Aunque hay productos de fruta y verdura que son muy sensibles y delicados solo con que estén o no envasasdos podemos alargar su vida útil de 2 a 3 días hasta 20 días, aquí entramos ya en el terreno de evitar el desperdicio alimentario y creemos que ahí no podemos renunciar a lo que nos ofrece hoy el envase".

El conseller de Medio Ambiente, Miquel Mir, ha visitado las instalaciones y ha destacado que tras la aprobacion de la ley de residuos que apuesta por cambio de modelo las administraciones deben ayudar para conseguir que se pueda aplicar. Cree Mir que lo que se hará en esta tienda es un ejemplo de lo que se pretende desde el Govern que es inculcar a la sociedad la necesidad de que todos nos impliquemos en la reducción, el reciclaje y la reutilización de residuos.