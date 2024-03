Marta Vidal: "En Baleares pensamos que sacando al mercado los pisos vacíos bajarán los precios"

Cataluña es la única comunidad que ya aplica el índice del alquiler con el que el Gobierno pretende rebajar los precios en zonas tensionadas. Son lugares en los que el gasto por vivienda supera el 30% de los ingresos o los precios han subido 3 puntos en los últimos 5 años.

Afecta sólo a nuevos contratos de grandes propietarios y establece un precio mínimo y máximo en función de las características del inmueble, unos precios hasta un 30% por debajo de mercado. Los expertos rechazan medidas restrictivas que incluso pueden agravar el problema de la oferta.

Baleares rechaza aplicar el índice del alquiler del Gobierno

El PSIB -PSOE pide que Baleares pida que todo el territorio de la comunidad sea declarado zona tensionada y la consellera de Vivienda, Marta Vidal, ha vuelto a rechazar la propuesta.

En Baleares, se ultima la redacción del programa 'Construir para alquilar', con el que espera que afloren al mercado del alquiler viviendas que a día de hoy están vacías.

Hoy por hoy hay en Baleares entre 80.000 y 100.000 vacías que no salen al mercado por la desconfianza de los propietarios. "No alquilan porque no tienen garantías", asegura la responsable de Vivienda en Baleares.

Vidal dice que sí creen en la necesidad de bajar los precios del alquiler y creen que este programa puede conseguirlo. "si conseguimos que aumente la oferta de pisos en el mercado bajarán los precios"

Por otro lado, aunque de momento no se nota mucho Vidal ha expresado su satisfacción por el despliegue del decreto de emergencia habitacional y ha resaltado que el 75 por ciento de los ayuntamientos de Baleares aplican alguna de las medidas previstas para hacer crecer el número de viviendas disponibles.

Explica que Palma, Inca, Calvià y Andratx ya están impulsando acuerdos para aplicar las cuatro medidas previstas; reconversión de locales en viviendas de precio limitado, el crecimiento en altura, el aprovechamiento de terrenos previstos inicialmente para equipamientos y la división de viviendas.

