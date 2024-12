Marga Prohens, presidenta de Baleares: "Esta es mi historia, nunca lo había contado"

Imagínate ir al médico a los 19 años y que te diagnostiquen de esclerosis múltiple. En una noche cargada de emoción y testimonios de valentía, la presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens, compartió públicamente una parte de su vida que jamás había contado antes. "Jamás lo había contado antes por pudor, porque no soy referente de nada, pero no puedo estar más que agradecida y orgullosa de nuestra sanidad pública, de las mejoras en los tratamientos de la esclerosis múltiple", confesó la presidenta, visiblemente conmovida, durante su intervención en el evento "Mil maneras de luchar: un encuentro inspirador".

Coloquio en el Teatro Pereyra de Ibiza

La velada fue también el marco del preestreno del cortometraje Hoy no es siempre, dirigido por Carme Vidal. Este corto, repleto de luz y testimonios, refleja la lucha diaria de quienes enfrentan la esclerosis múltiple, una enfermedad que, como bien señala Prohens, tiene "mil caras" y que se combate de mil maneras diferentes.

diagnosticada a los 19 años

En su intervención, Prohens recordó con emoción el momento en que fue diagnosticada a los 19 años, mientras estudiaba en Barcelona. "Lo primero que hice es buscar, le pedí a una amiga que lo hiciera por mí, pero ella me dijo: 'no lo leas'. Lo primero que le dices al médico es '¿cómo se cura?'. 'Esto no se cura, te va a acompañar siempre', me contestó. La palabra 'crónica' es muy dura a los 19 años. Y tu cuerpo se niega", relató entre lágrimas.

La presidenta explicó cómo, al principio, sus emociones pasaron de la pena a los miedos infinitos y, finalmente, a la rabia. "Una de las frases que más rabia me hizo fue de un enfermo mayor, que llevaba muchos años diagnosticado, quien, con toda su buena intención, me dijo: 'algún día le vas a agradecer a la vida esta enfermedad'. Salí corriendo. Nunca lo he agradecido, pero sí ha marcado una forma de entender la vida", confesó Prohens, destacando cómo esa experiencia le enseñó a vivir con pasión, tanto en su carrera política como en sus relaciones personales.

cómo es vivir con esclerosis múltiple

"Esto, a los 19 años, es duro. Creo que por ser un personaje público, me ha costado hablar de ello durante algunos años. No porque quiera esconderlo, sino por pudor, porque yo estoy bien", continuó. Prohens también subrayó su gratitud por la rapidez del diagnóstico y la calidad de la atención sanitaria pública que ha recibido: "Tenemos una sanidad pública maravillosa. No quiero ser ejemplo ni referente de nada", afirmó.

El evento continuó con una serie de coloquios. En el primero, titulado "Convivir con la esclerosis múltiple", Prohens participó junto a otras mujeres afectadas por esta condición.

El cortometraje Hoy no es siempre no solo es una pieza cinematográfica, sino también una llamada a la acción y a la solidaridad para quienes enfrentan la esclerosis múltiple con valentía y resiliencia.