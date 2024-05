Marcial Rodríguez ante la masificación: "Lo importante es no equivocarse en el diagnóstico"

El sábado se ha convocado la primera manifestación contra la masificación turística en Mallorca a pesar de que ya ha comenzado su andadura la Mesa para el Pacto Social por la Sostenibilidad.

De momento, ha generado mucha expectación y hay que ver en qué se concreta. Partimos de este dato, Baleares recibió el pasado año casi 18 millones de turistas y este año las reservas para el verano han aumentado un 15 % y la presidenta del Govern, Marga Prohens dice que "no se puede seguir creciendo en volumen".









Todo lo que hay que tener en cuenta en el diagnóstico

El conseller insular de Turismo, Marcial Rodríguez, en la Tertulia más Uno de COPE Baleares en el Hotel Es Príncep, ha puesto sobre la mesa una cuestión que es muy importante. Dice que para no equivocarnos a la hora de hacer el diagnóstico cuando hablamos de saturación hay que tener en cuenta 4 aspectos que colaboran en esta situación; la plazas legales, las ilegales, el aumento de población en Baleares y ese 10 % de personas que llegan y que no se alojan en un hotel o en un aquiler vacacional si no en casa de amigos y que el INE estima son dos millones y medio de personas.





"Lo importante es no equivocarse en el diagnóstico que hacemos. Cuando hablamos de saturación hablamos de que en esta isla hay cuatro vectores que impulsan esa saturación o que colaboran o participan porcentualmente, no lo sé porque no tenemos todavía datos suficientes pero sí que hay cuatro paquetes que hay que tener en cuenta", afirma el conseller de Turismo de Mallorca.

Señala Marcial Rodríguez que " tenemos el paquete de las plazas legales que son las que son y que desde el Consell de Mallorca hemos determinado que van a ser las que ahora mismo tienen derechos adquiridos en el territorio". En su participación en la tertulia de COPE, el conseller de Turismo explica que tenemos las plazas ilegales "que podemos empezar a dar números y nos equivocaremos tanto mucho o poco como cualquier número, pero que en Mallorca es importante y sobre todo en Palma. El tercer paquete, del que no habla nadi,e es aquel que dice que es personas que se alojan en casa de familares y amigos, gente que elige un periodo determinado para ocupar un lugar determinado a la vez que otra cantidad de gente decide hacer lo mismo y que es un paquete que según los últimos datos está cerca de un 10%".

Pero además de estos tres paquetes tenemos un crecimiento poblacional orgánico de casi el 50 %, con lo cual a la hora de tomar soluciones y a la hora de guiarse por los síntomas, hay que entrar profundamente en saber de dónde viene. "Al igual que cuando va al médico porque usted tiene fiebre si va a uno de familia le va a dar un paracetamol, pero si va un especialista igual empieza a encontrar órganos de su cuerpo que están aportando a esa fiebre y ese es el verdadero reto que tenemos para no equivocarnos de enemigoy no hipotecar el futuro. ¿Por qué?, porque si centramos el discurso exclusivamente en las plazas legales, estamos dejando el 75 % de los vectores que participan, suponiendo que todos aporten la misma cantidad a ese síntoma, que es saturación, masificación peor forma de vida que no desaparecería, y sí desaparecería el que es nuestro driver del bienestar, que es el que hemos construido desde todos estos años atrás", augura Rodríguez.

