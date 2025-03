'Man in the middle': Así robaron más de 42.000 euros a una quesería de Menorca

La Policía Nacional ha desarticulado una red de ciberdelincuentes que estafó más de 42.000 euros a una quesería de Mahón (Menorca), utilizando una técnica conocida como "Man in the middle" para interceptar y manipular las comunicaciones de la empresa con sus proveedores y entidades bancarias.

La Policía detuvo a 6 personas en Almería, que han quedado el libertad.

Modus operandi

Los estafadores se infiltraron en las comunicaciones de la quesería, situándose entre la empresa y sus contactos habituales. De esta forma, lograron modificar una factura legítima, cambiando el número de cuenta bancaria donde debía realizarse el pago. La víctima, confiando en la aparente legitimidad del correo electrónico, transfirió 42.716,18 euros a la cuenta facilitada por los delincuentes.

La estafa salió a la luz un mes después, cuando el proveedor contactó a la quesería para reclamar el pago. La investigación policial, denominada Operación "Sito", permitió identificar y detener a seis personas implicadas en el fraude, dos de ellas en Roquetas de Mar (Almería). Los agentes lograron bloquear parte de los fondos antes de que fueran desviados a otras cuentas.

Europa Press Uno de los detenidos en Roquetas de Mar (Almería) por una ciberestafa a una empresa de quesos de Mahón, en Baleares.SOCIEDAD POLICÍA NACIONAL

Estructura criminal organizada

La investigación reveló una estructura criminal jerarquizada, con hackers especializados en interceptar comunicaciones, captadores de "mulas" que facilitaban sus cuentas bancarias para el blanqueo de dinero, y las propias "mulas".

La investigación continúa abierta, ya que se sospecha que la organización podría estar implicada en otros fraudes. La policía no descarta nuevas detenciones y está analizando la información bancaria para determinar el alcance total de la estafa.

Técnica "Man in the middle": una amenaza creciente

El método utilizado en esta estafa, conocido como "Man in the middle", consiste en interceptar las comunicaciones entre dos partes para manipular o robar información sensible. Este tipo de ataques pueden llevarse a cabo a través de redes Wi-Fi inseguras, malware o técnicas de suplantación de identidad.

La Policía Nacional recomienda a las empresas extremar las precauciones en sus comunicaciones online, verificando siempre la identidad de sus interlocutores y utilizando medidas de seguridad como la doble autenticación y el cifrado de datos.