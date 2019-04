En Mallorca también saben cómo se las gasta Roig con la cantera

En el Mallorca hay silencio sobre las declaraciones de Fernando Roig en Movistar tras el empate ante el Barcelona sobre chicos robados de su cantera, podrían hablar también pero no lo harán. El presidente del Villarreal se quejaba de que clubes como Barcelona, Atlético y Athlétic le quitan jugadores de su cantera, incluso chicos de 15 años puntualizaba visiblemente molesto. Es algo que sufre la mayoría de clubes, y el Mallorca ha visto cómo el Villarreal se llevaba jugadores de Son Bibiloni en años pasados, y no pocos.

Nadie sabía a qué venía ese comentario de Roig tras el partidazo que se vio en el Estadio de la Cerámica en el que el Villarreal estuvo muy cerca de ganar al Barcelona, finalmente 4-4 tras el empate de Luis Suárez en el 93.Pero Roig ante Mónica Marchante y las cámaras de Movistar se fue por los cerros de Úbeda para dejar un goloso titular. "Nuestra cantera es la mejor cantera de España por eso denuncio que los grandes equipos vengan a robarnos jugadores, Barça, Atlético de Madrid y Athletic" decía el mandatario amarillo.

El Mallorca vive una situación más tranquila con el Villarreal que últimamente no ha pescado en Son Bibiloni. Las relaciones entre ambos clubes han mejorado tras la llegada de la propiedad norteamericana de Robert Sarver y Andy Kohlberg y el CEO Maheta Molango. En los últimos tiempos no hay habido encontronazos entre ambos clubes, pero esto no fue así en el pasado. El Mallorca vio cómo chicos muy jóvenes abandonaban Son Bibiloni con destino Villarreal, jugadores como Ramiro Guerra, Joan Salvà, Joan Femenías, Filip Jorgenses, Víctor Narro...

Las declaraciones de Roig provocaron que en El Partidazo de Cope infinidad de informantes contaran a Juanma Castaño, Paco González, Manolo Lama infinidad de casos de jugadores que se ha llevado el Villarreal de diferentes canteras. Esta información provocó que José Manuel Llaneza llamara en directo para contar que ellos no robaban, que negociaban y pagaban por los jugadores.

En el club balear hay silencio al respecto porque las relaciones entre ambos clubes están reconstruidas después de haber pasado momentos muy malos a raíz de la denuncia del Villarreal en 2010 ante UEFA. Aquella denuncia del Villarreal ante UEFA privó al Mallorca de jugar en Europa, a pesar de la situación concursal del club la UEFA estimó que un club con deudas no podía disputar la Europa League.

Pero aquello es historia y el Mallorca ha cambiado de propiedad varias veces, la nueva tiene claro que los conflictos es mejor ir cerrándolos.

MÁS FUGAS.-

No se van a Villarreal pero el Mallorca ha sufrido y sigue sufriendo fugas sonadas en los últimos tiempos. Tòfol Montiel a la Fiorentina pero con gran beneficio, 2 millones de euros, Alpha al Manchester City, Pablo Ramón y Xavi Sintes al Real Madrid, y el próximo será el cadete Riad al Barcelona.