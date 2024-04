MALLORCA 312: La cara y la cruz de la llegada de 8.000 ciclistas a la isla

Si estos días has recorrido la zona norte de la isla, habrás visto cientos de ciclistas por la carretera. No es casualidad. Este sábado se vuelve a celebrar una de las carreras más importantes del panorama internacional, la Mallorca 312. La prueba reunirá a más de 8.000 participantes, de hecho, muchos de ellos ya se encuentran entrenando en la isla para llegar de forma óptima a la competición.

Tendrá como punto de partida y llegada en Playa de Muro desde las 6:30 h de la mañana hasta las 21:00 h de la noche, y cuyo recorrido se concentrará en su primer tramo en la Serra de Tramuntana, para trasladarse a es Raiguer y finalizar en el Llevant, con Artá como último extremo del trazado, que se divide en tres distancias: 312, 225 y 167 kilómetros.

CORTES Y RESTRICCIONES EN LAS CARRETERAS

Habrá una serie de cortes y restricciones de tráfico que afectarán a las carreteras, pero también a varios establecimientos de la Serra de Tramuntana. Uno de ellos, la Cafetería Vall Hermós en Estellencs, tendrá que cerrar su restaurante, tal y como explica en los micrófonos de Cope Mallorca, su propietaria Cati: "Es un día que tendríamos que hacer un buena caja, pero como están muchos tramos cortados, nos vemos obligados a cerrar", ha afirmado.

No solamente le afecta económicamente el cierre del restaurante, también se queja de la suciedad que provoca en la zona este evento: "Todo el camino está muy sucio, y eso que estamos en la Serra de Tramuntana, Patrimonio de la Humanidad. Nos sentimos abandonados en los temas relacionados con la suciedad que provoca la carrera y en temas de electricidad, conexiones wifi o red móvil".

EXPERIENCIA TRAUMÁTICA

Asegura Cati que, desde hace dos años, cada vez que se celebra la prueba decide cerrar su restaurante por un episodio personal muy complicado. Su hija enfermó justo el día de la competición y la ambulancia no podía acceder al pueblo: "Llamamos al PAC de Esporlas y nos dijeron que no podían venir porque con la carrera no podían acceder, lo mismo nos comentaron desde el 092. Nos comentaron que teníamos que ser nosotros los que saliéramos con nuestro coche, dar la matrícula y la Guardia Civil nos escoltaría. Menos mal que el médico del pueblo estaba por la zona... En ese momento me prometí que no volvería a abrir nuestro establecimiento el día de la carrera", ha admitido.

HOTELES

Los que sí celebran el evento de este sábado son los hoteleros de la zona. El presidente de la Agrupación Hotelera de Alcúdia y de Can Picafort, Pablo Riera-Marsá, explica que la ocupación rondará el 75%, números similares a las anteriores ediciones. Celebra que, al ser aún temporada baja, un evento de este calibre da un empujón importante al sector: "Supone el punto de partida de la temporada. La clientela que tenemos en estas fechas en la zona norte se centra, básicamente, en ciclistas", ha asegurado.

VARIAS NACIONALIDADES

"Alemanes, británicos y austríacos son las nacionalidades que más abundan entre los participantes. Mallorca se ha convertido en un destino muy consolidado para practicar ciclismo y disfrutar de los paisajes tan maravillosos que tenemos", ha explicado.